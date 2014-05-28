ضرورت حل مشکلات فرهنگی جامعه با قرآن/ جاهلیت امروز خطرناک تر از جاهلیت اولی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی صبح چهارشنبه 7 خرداد در سالن اجلاس سران برگزار شد.

آیت الله محمدی ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) طی سخنانی گفت: یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبر (ص) گسترش فرهنگ قرآن در جامعه بود. به همین جهت برپایی محافل و مجالس این چنینی یکی از بهترین اقدامات در راستای اهداف بعثت رسول گرامی اسلام(ص) می باشد.

وی با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی مهمترین و اصیل ترین عرصه فعالیت بانوان مسلمان است؛ تأکید کرد: قرآن همه معارف مورد نیاز جامعه در همه دورانها و زمانها را داراست. پیامبر(ص) فرمود: هرکس علم اولین و آخرین را می خواهد در قرآن تحقیق کند. مهمترین مسئله ای که امروز باید مورد توجه قرار گیرد ضرورتهای قرآن پژوهی به ویژه در عصر حاضر است و محورهایی را که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد شامل چهار محور است.

رئیس مؤسسه علمی-پژوهی دارالحدیث افزود: نخستین نکته ای که باید مورد توجه اندیشمندان قرآنی قرار گیرد، بهره گیری از معارف اهل بیت(ع) در تبیین و تفسیر قرآن است. نبی مکرم اسلام(ص) اولین کسی بود که از طرف خداوند مأموریت تبیین مقاصد قرآنی در جامعه را برعهده داشت. باید دانست که دسترسی به معارف عمیق و لایه های پنهان قرآن بدون بهره مندی از معارف اهل بیت(ع) امکان پذیر نیست و برای فهم قرآن باید از طریق معصوم وارد شد.

وی افزود: حضرت علی(ع) فرمودند: قرآن برای هیچ گوینده ای جای سخن نگذاشته است؛ یعنی هیچ حرف تازه و مورد نیاز بشر وجود ندارد که در قرآن نباشد. از این سخن حضرت می توان چنین برداشت کرد که عرصه پژوهشهای قرآنی بی نهایت است. ضرورت دیگر در قرآن پژوهی کاربردی کردن معارف قرآنی است. قرآن معارف متعددی دارد که ممکن است برخی از آنها برای امروز ما اولویت نداشته باشد. پژوهشگر توانمند کسی است که بتواند با تکیه بر معارف اهل بیت(ع) نیازهای جامعه را شناسایی کرده و پاسخ آن را از قرآن استخراج نموده و در اختیاز جامعه قرار دهد.

آیت الله ری شهری با اشاره به مشکلات فرهنگی جامعه، تصریح کرد: این مشکلات را می توان با قرآن حل کرد اما این کار نیازمند افراد متخصص است که بتوانند این مسائل را از آموزه های قرآن استخراج کنند. تبیین و تشریح سبک زندگی قرآنی به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بر عهده پژوهشگران قرآنی است. از دیگر وظایف پژوهشگران قرآنی ایجاد تحول قرآنی در جامعه می باشد. که لبه تیز این اقدام متوجه شبیخون فرهنگی غرب خواهد بود. اما باید توجه داشت که پژوهش صرف در این زمینه کافی نیست بلکه هدف باید وارد کردن قرآن به درون خانواده و به صحنه آوردن آن باشد که عملی کردن این هدف به برنامه ریزی نیاز دارد.

وی مبارزه با خرافات را از دیگر ضرورتهای کار قرآن پژوه برشمرد و گفت: بخش عمده ای زا آیات قرآن در جهت مبارزه با خرافات می باشد. ما هم جاهلیت اولی داریم که در عصر بعثت پیامبر (ص)جریان داشت و هم جاهلیت نوین، که امروز بشر به آن مبتلا شده است. جاهلیت امروز خطرناک تر از جاهلیت عصر نبوت است و مبارزه با جاهلیت نوین به ویژه عرفانهای نوظهور بسیار حائز اهمیت می باشد. از دیگر مسائل مهم این است که قرآن پژوه با قرآن سنخیت پیدا کند. قرآن پژوه اگر خود با قرآن سنخیت نداشته بتاشد اعمال و فعالیتهایش به جایی نمی رسد. سنخیت داشتن یعنی جاری و ساری بودن معارف قرآن در زندگی فرد.

رئیس دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث در پایان پیشنهاداتی به سازمان اوقاف و امور خیریه ارائه کرد و گفت: پژوهشگاه قرآن و حدیث آماده همکاری و مشارکت در برگزاری همایشهای علمی و قرآنی و قرآن پژوهشی، همکاری در ارسال مقاله برای مجله «تفسیر اهل بیت(ع)»، همکاری در تدوین دانشنامه «تفسیر امامیه» است که یکی از پروژه های در دست اقدام پژوهشگاه قرآن و حدیث می باشد که در بخش مدخلهای مربوط به بانوان می توان از همکاری بانوان قرآن پژوه بهره برد. نزدیک به 300 آیه در قرآن مربوط به بانوان است که نگارش تفسیر این آیات توسط بانوان قرآن پژوه از جمله پیشنهادات ما به شمار می رود.

برگزاری همایش بانوان حدیث پژوه و بانوان مربی حدیث با همکاری دانشگاه علوم قرآن و حدیث از دیگر موارد مورد اشاره آیت الله ری شهری به شمار می رود که وی به سازمان اوقاف و امور خیریه پیشنهاد کرد.

در پایان این مراسم از 14 بانوی فعال قرآن با اعطای هدایایی تجلیل به عمل آمد.