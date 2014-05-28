بانک مرکزی نرخ بانکی 21 ارز را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با سه ریال افت 25,571 ریال، پوند انگلیس با 52 ریال کاهش 42,995 ریال و قیمت یورو با 39 ریال رشد 34,869ریال تعیین شد.

همچنین قیمت فرانک سوئیس 28,513 ریال، کرون سوئد 3,865 ریال، کرون نروژ 4,295 ریال، کرون دانمارک 4,672 ریال، روپیه هند 434 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,963 ریال، دینار کویت 90,737 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,917ریال، یکصد ین ژاپن 25,090 ریال، دلار هنگ کنگ 3,299 ریال، ریال عمان 66,429 ریال، دلار کانادا 23,559 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,446 ریال، لیر ترکیه 12,163 ریال، روبل روسیه 743 ریال، ریال قطر 7,024 ریال، یکصد دینار عراق 2,197ریال، لیر سوریه 172 ریال و دلار استرالیا 23,682 ریال است.

ریال سعودی 6,818 ریال، دینار بحرین 67,811 ریال، دلار سنگاپور 20,378 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,962 ریال، یکصد روپیه نپال 26,907ریال، یکصد درام ارمنستان 6,198 ریال، دینار لیبی 21,073 ریال، یوان چین 4,085 ریال، یکصد بات تایلند 78,303 ریال، رینگیت مالزی 7,943 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,004ریال، یکصد تنگه قزاقستان 13,859 ریال، افغانی افغانستان 451 ریال، منات آذربایجان 32,601 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,530 ریال، سامانی تاجیکستان 5,211 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,063 ریال قیمت خورد.

