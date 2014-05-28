محورهای ارتباطی آمل ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرا یوسفی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجراي عمليات روشنايي پل روگذر "شهداي جنگل" اين شهرستان با اعتباري بالغ بر دو میلیارد و 500 ميليون ريال گفت: برای افزایش ضریب ایمنی، اقدام به ایجاد سيستم هاي روشنايي شده است.

وی، ايجاد ديد آسان و دقيق ، امكان تشخيص وسايل نقليه در فاصله مناسب ، تشخيص به موقع موانع ، علائم و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي را از جمله اهداف برشمرد

وی گفت: اجراي عمليات روشنايي از حدفاصل روستاي كلاصفا تا ابتداي كمربندي با نصب 56 اصله تيرچراغ برق و 100 چراغ به اجرا در آمد.

یوسفی گفت: ايمن سازي محورها در قالب روشنايي براي ايجاد محيطي مناسب براي تردد وسايل نقليه و اشخاص پياده است بطوري كه ديد سريع دقيق و راحت آنها امكان پذير شود.

مازندران بیش از 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.