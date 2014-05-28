مسابقه کتابخوانی مبعث در قزوین برگزار شد

محسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مسابقه کتابخوانی به مناسبت بزرگداشت بعثت رسول اکرم (ص) با همکاری مدیریت آستان امامزاده سلطان سید محمد "جواد قدوسی فر" برگزار شد و مورد استقبال خوب جوانان قرار گرفت.

وی بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده در مراسم جشن بعثت رسول به منظور نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و افزایش مطالعه مفید جدیدترین و غنی ترین کتاب ها در باره زندگانی حضرت رسول به حضار معرفی شد.

جلیلوند یادآورشد:از جمله این کتابها می توان به" آنک آن یتیم نظر کرده" اثر محمدرضا سرشار، "تاریخ اسلام" اثر مهدی پیشوایی، "سیری در سیره نبوی" اثر شهید مرتضی مطهری،"رمان محمد رسول الله" اثر ابراهیم حسن بیگی و "سیره رسول خدا (ص)" اثر رسول جعفریان،"نهج الفصاحه" اثر ابوالقاسم پاینده،"محمد پیامبری برای همیشه" اثر حسن رحیم پور ازغندی و "فروغ ابدیت" اثر جعفر سبحانی اشاره کرد که همراه با خلاصه ای از محتوا و موضوع کتاب برای حضار تشریح شد.

وی اضافه کرد: در این مراسم همچنین مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگانی حضرت رسول (ص) برگزار شد که به افرادی که به سولات مطرح شده پاسخ صحیح دادند کتاب "سنن النبی" اثر علامه بزرگ طباطبایی اهدا شد.

جلیلوند با اشاره به حضور مسئولان در این جلسه اظهارداشت: در این جشن حجت الاسلام سید مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی دیگر از مدیران و مسئولان و بیش از هزارنفر از مردم استان نیز حضور داشتند.