نمایندگان خانه ملت از پروژه منحصربفرد بندرگاه نخل ناخدا بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت پارلمانی متشکل از اعضای نظارتی کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه به منظور بازدید میدانی و نظارت بر پروژه های بهداشت و درمان و عمرانی از جمله بخش های دریایی و بندری استان هرمزگان به پایتخت اقتصادی ایران سفر کردند.

سرپرستی این هیئت نظارتی را منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت و رییس کمیته حمل و نقل دریایی مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بدو ورود خود به فرودگاه بندرعباس از سوی مقامات استانی و محلی مورد استقبال قرار گرفتند و در نخستین برنامه کاری خود، از مراحل پایانی ساخت فاز نخست پروژه منحصربفرد بندرگاه چندمنظوره نخل ناخدا بازدید کردند.

آرامی رئیس کمیته حمل و نقل دریایی مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید، طی مصاحبه ای هدف اصلی سفر این هیأت پارلمانی به استان هرمزگان را نظارت بر پروژه ها به ویژه پروژه های عمرانی و بهداشت و درمان عنوان کرد.

مهدی رضایی سردره معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان، "احمد مرادی" فرماندار بندرعباس و جمعی از مسئولین و معاونین اداره کل بنادر و دریانودی استان، این هیأت پارلمانی را در این بازدید همراهی می کردند.

عباس کمالی معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در حاشیه این بازدید نیم ساعته گزارشی کوتاه از روند ساخت بندرگاه چندمنظوره نخل ناخدا را به نمایندگان ارایه کرد.



بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا از طرح های منحصربفرد بندری کشور است که با هدف کاهش ترافیک دریایی، دسترسی آسان به جزیره هرمز، ایمن سازی سفرهای دریایی و رونق گردشگری ساحلی و دریایی در منطقه شرق بندرعباس دردست احداث است.

با بهره برداری از این طرح فاصله 19 کیلومتری بندرعباس به جزیره هرمز به 13 کیلومتر کاهش یافته و با رونق تجارت و گردشگری، توسعه چشمگیر جزیره زیبا و تاریخی هرمز را در پی خواهد داشت؛ جزیره ای که به دلیل ویژگی گنبد نمکی بودن آن و برخورداری از بیش از 70 طیف رنگی خاک، به جزیره رنگین کمانی خلیج فارس شهره شده است و هرساله به ویژه در فصل زمستان و تعطیلات نوروزی، هزاران نفر از علاقمندان به گردشگری دریایی و طبیعت بکر خلیج فارس را به سوی خود جذب می کند.

در فاز اول این طرح یک جاده دسترسی و موج شکن به طول 4400 متر در داخل دریا و حوضچه ای جهت نصب اسکله های شناور برای شناورهای مسافری و قایق های تفریحی به انضمام امکانات روشنایی، آسفالت و سرویس های بهداشتی احداث می شود.

با اتمام فاز نخست این پروژه و احداث زیر ساخت های اولیه بندری و دریایی بلافاصله عملیات اجرایی فاز دوم که شامل احداث پایانه مسافری، هتل، رستوران و کافی شاپ، مرکز تفریحات دریایی و ورزش های آبی خواهد بود با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

طرح بندرگاه نخل ناخدا در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است زیرا اولین بندر تخصصی تفریحی مسافری است که به شکل نخل در کشور ساخته می شود و در مراحل مختلف احداث آن ملاحضات زیست محیطی نیز رعایت شده است.