فلسفه نماز نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، زهره صفاتی صبح چهارشنبه در جلسه تفسیر نماز در قرآن که با حضور بانوان فرهیخته، مسئولان هیئات مذهبی بانوان و مبلغات در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: انسان اساسا در علم، عبادت و... حریص است و اگر تربیت نشود در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه نماز انسان را از بی خبری حریص بودن و کینه ها دور می کند تصریح کرد: آیات 19 تا 25 سوره معارج تاکید شده که نماز حرص و آز، بی صبری در مقابل ناملایمات، طغیان و سرکشی انسان را تعدیل می کند.

صفاتی به برخی ویژگی‌های نمازگزاران اشاره کرد و گفت: نمازگزاران واقعی بر نماز مداومت دارند و حق معینی از مال خود را برای محرومان در نظر می گیرند.

استاد حوزه علمیه خواهران گفت: نمازگزاران تصدیق کننده روز قیامت (تصدیق قلبی و عملی) هستند و از عذاب الهی می ترسند.

وی محاسبه نفس، پاکدامنی، امانتداری، تحمل شهادت و محافظت از نماز را از دیگر ویژگی‌های نمازگزاران برشمرد و افزود: پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید دوست داشتنی ترین چیزها نزد خداوند مداوم بودن آن است.

صفاتی یکی از فلسفه های نماز را نهی از منکر تشریعی و تکوینی دانست و گفت: تشریعی بودن نهی از منکر یعنی صحت و کمال نماز مشروط بر ترک گناه است و نمازی انسان را بالا می برد که انسان از معاصی کناره گیری کند.

وی در توضیح نهی تکوینی اظهار کرد: نماز ذاتا نمی گذارد انسان در گناه غرق شود و اثر بازدارندگی دارد.

استاد حوزه علمیه خواهران تاکید کرد: امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش قبول می شود یا نه نگاه کند که آیا او را از گناه دور می کند. اگر از گناه دور شد این نماز قبول است.

