به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران قرار است در گوارولیوس، دومین شهر بزرگ ایالت سائوپائولو اقامت گزیند.

"ادو گاسپار"، مدیر باشگاه کورینتیانس، در گفتگو با خبرگزاری افه اسپانیا اظهار داشت: کارلوس کی‌روش از این جهت این شهر و باشگاه ما را انتخاب کرده چون به فرودگاه نزدیک است، ضمن اینکه زیرساخت‌های باشگاه ما را مناسب تشخیص داده است.

در همین راستا سخنگوی اتحادیه مسلمانان برزیل از ساعات کار مسجدی در شهر گوارولیوس برای بازیکنان، خانواده ها و هواداران ایرانی خبر داده است.

ایران که در حال حاضر برای آماده سازی جهت حضور در رقابتهای جام جهانی در اردوی تمرینی اتریش به سر می‌برد در گروه F مسابقات با تیم‌های آرژانتین، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه است.