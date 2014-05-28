علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: خردادماه یادآور حوادث بزرگی برای تاریخ انقلاب اسلامی است که یکی از مهمترین آن، رحلت امام خمینی(ره) است، سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرصت مغتنمی است تا بار دیگر اندیشه ها و آرمان های امام راحل مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد که ستاد گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در این زمینه برنامه ریزی لازم را اندیشیده است.

وی ادامه داد: همزمان با 14 خرداد و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته بیش از پنج هزار زائر از شهرستان پاکدشت برای شرکت در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) به مرقد مطهر حضرت امام اعزام می شوند.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: همچنین با همکاری سپاه پاسداران و اعضای ستاد ارتحال امام خمینی(ره) بیش از چهار هزار زائر از خراسان جنوبی میهمان مردم مهماننواز پاکدشت خواهند بود و یک شب در این شهرستان مورد پذیرایی مردم پاکدشت قرار می گیرند.

این مسئول تأکید کرد: همزمان با 14 و 15 خرداد برنامه های متنوعی در شهرستان با همکاری ادارات و دستگاه های اجرایی و مشارکت مردم تدارک دیده شده که می توان به برگزاری نمایشگاه امام روح الله، همایش نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره) و برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد در مساجد شهرهای فرون آباد، شریف آباد و پاکدشت اشاره کرد.