به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام صادقی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی گردشگری معاصر، گفت: مهمترین حرکت در بحث توسعه گردشگری شناخت زیر ساختها و پتانسیلهای موجود در استان فارس است.

وی تصریح کرد: حضور و فعالیت بخش خصوصی در این میان می تواند تاثیر بسیار داشته باشد اما برای رسیدن به این مهم باید شرایط حضور بخش خصوصی را فراهم کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آماده کردن زیر ساختهای حضور بخش خصوصی در بحث گردشگری به نوعی دلجویی از بخش خصوصی و فعالین اقتصادی است.

صادقی با اشاره به اینکه دانش محوری را باید در اولویت تمامی فعالیت ها قرار داد، گفت: استفاده از پتانسیلهای علمی و توسعه فعالیت های دانش بنیان در کنار حضور فعال بخش خصوصی در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم به خوبی از ظرفیتهای دانشگاه و بخش خصوصی استفاده کنیم به طور حتم موفق خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جذب گردشگران شیعه را باید مد نظر قرار دهیم، گفت: یکی از ظرفیتهای شهر شیراز حرم مطهر شاهچراغ(ع) است که در این میان باید به توریسم زیارتی توجه ویژه داشته باشیم.

صادقی افزود: از جمعیت چند صد میلیونی شیعیان اگر با برنامه ریزی مناسب سالانه 10 درصد به شیراز سفر کنند به طور حتم بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی یادآور شد: حضور و نقش مردم نیز در مباحث گردشگری لازم و موفقیت آفرین است زیرا هر زمانیکه مردم را در امور مشارکت دادیم به موفقیت مواجه شدیم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد بسترهای لازم امنیتی از دیگر فاکتورهای توسعه گردشگری در استان فارس است که باید مد نظر قرار داده شود.

صادقی با اشاره به اینکه شیراز همواره یک شهر خدماتی بوده است، گفت: صنعت گردشگری در بحث خدمات نقش بسیار مهمی دارد و ما باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.