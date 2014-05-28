ضارب شهید خلیلی هفته آینده محاکمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 25 تیر ماه سال 90 حجت الاسلام علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد.

وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند. تحقیقات در این زمینه نشان داد، متهم قصد سوار کردن دختر جوانی به زور را داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد.

جانباز ناهی از منکر ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین امسال بر اثر بیماری طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نایل شد.

پس از شهادت ناهی از منکر پرونده او برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.

بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند.

در ادامه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: گزارش کارشناسی حاکی از این است که فوت شهید علی خلیلی با ضربه وارده به شاهرگ در حادثه سال ۹۰ مرتبط بوده است.

با تکمیل تحقیقات برای ضارب به اتهام قتل عمدی قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز پرونده را به شعبه 113 دادگاه کیفری ارجاع کرد .

قاضی حسین اصغرزاده ، رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری نیز پس از بررسی پرونده ، برای دوشنبه هفته آینده -12 خرداد- وقت رسیدگی فوق العاده صادر کرد.