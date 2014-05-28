تکمیل چرخه های ملی نوآوری با ایجاد وفاق بین مراکزعلمی کشور/ دانشگاه هسته تدبیر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی منتظر ظهر امروز چهارشنبه در یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، بیان کرد: در عصر کنونی دانشگاه ها باید در عرصه جدید التزام اجتماعی و ارزش های حاکم بر جامعه ایفای وظیفه کنند.

وی دانشگاه را هسته‌ تدبیر جامعه خواند و عنوان کرد: نهادهای علمی و در راس آنها دانشگاه ها باید پاسخگوی مشکلات موجود در جامعه باشند.

وی ادامه داد: استقلال و آزادی عمل دو شرط اساسی برای پاسخگو بودن دانشگاه ها نسبت به مشکلات موجود در جامعه است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی دانشگاه ها در مرحله اول یعنی تربیت نیروی انسانی توانستند پاسخگوی نیاز جامعه باشند.

منتظر بحث پژوهش و فناروی و نوآوری را مطالبه جدی کشور ذکر کرد و اظهار داشت: در دهه چهارم انقلاب لازمه حرکت در مسیر رفع نیازهای کشور استفاده از دانش و پژوهش است.

وی افزود: باید نگاه ها از تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها به سمت پژوهش و فناوری تغییر پیدا کند، که دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن دو شرط استقلال و آزادی علمی در این عرصه بیشتر می تواند موفق و نقش آفرین باشد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد محل مناسبی برای عرضه تجربه ها و اقدامات پژوهشی است،بیان کرد: بیش از نیمی از دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه در تربیت نیروی انسانی گام های ارزشمندی برداشته و انتظار می رود در حوزه پژوهش نیز فعالیت های چشمگیری داشته باشد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ایجاد وفاق وهم افزایی مابین مراکز علمی ودانشگاهی و دستگاه های بهره بردارعلمی هم چون جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت است.

منتظر با اشاره به اینکه با ایجاد وفاق و هم افزایی بین دستگاه های علمی نیز می توانیم چرخه های ملی نوآوری در کشور را کامل کنیم، ادامه داد: این معاونت مسیر حرکت برای تکمیل چرخه فناوری و پژوهش در کشور را طراحی می کند.

وی بنیادنخبگان را حلقه اتصال بین دستگاه ها و مراکز علمی مختلف اعم از دولتی، آزاد و پیام نور ذکر کرد و گفت: هیچ تفاوتی بین نهادهای مختلف علمی در کشور قائل نیستیم و رفع موانع همکاری بین دانشگاه های مختلف را در دستور کار داریم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان افزود: کارگروهی در دانشگاه آزاد اسلامی در راستای برطرف کردن موانع و مشکلات همکاری مابین دانشگاه های مختلف کشور تشکیل شده است.

منتظر ادامه داد: در بازنگری که در بنیاد ملی نخبگان کشور صورت گرفته است، از این به بعد تمامی دانشجویان، اساتید برگزیده دانشگاه های مختلف کشور و نیروهای متخصص و توانمند می توانند از تسهیلات بنیاد بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: مسیر توسعه و پیشرفت کشور بدون شک از علم و فناوری می گذرد لذا باید تلاش شود در پایان دهه چهارم انقلاب تبدیل به کشوری فعال در عرصه علم وفناوری شویم.

یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور از امروز به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.