آئين گراميداشت ۱۴ هزار شهيد جامعه كارگري کشور در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارشناس علوم سیاسی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سوم خرداد و شهدای عملیات بیت المقدس و ۱۴هزار شهید جامعه کارگری کشور در کانون فرهنگی سپاه ناحیه سمنان در خصوص حماسه آزادسازی خرمشهر و عملیات غرورآفرین بیت المقدس و همچنین ویژگی های آن در تاریخ انقلاب گفت: نمونه عینی اقتصاد مقاومتی در دفاع مقدس و جبهه های نبرد حق علیه باطل به ویژه در حماسه آزادسازی خرمشهر جلوه‌گر شد.

محمد حمزه با بیان اینکه عملیات بیت المقدس بسیاری از معادلات دشمنان در برابر ایران را تغییر داد، افزود: این عملیات غرور آفرین زمینه‌ای برای پیروزی‌های بعدی در هشت سال دفاع مقدس بود.

وی آزادسازی خرمشهر را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: افرادی که در حوزه جنگ کارهای فراوانی را در دنیا انجام داده‌اند هنوز از نحوه عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر متحیر هستند.

این کارشناس علوم سیاسی افزود: جنگ در شرایطی به ما تحمیل شد که دستمان از حیث تجهیزات نظامی خالی بود و زمان زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود.

حمزه تصریح کرد: آزادسازی خرمشهر هنوز به عنوان یک افتخار در اذهان عموم تداعی می شود.

وی با عزت آفرین دانستن تفکر و فرهنگ بسیج، افزود: هرجا فرهنگ بسیج مخلصانه حضور داشته باشد، عزت آفرین خواهد بود.

پخش کلیپ در خصوص شهید برونسی و عملیات بیت المقدس و تقدير از سرگروه‌های صالحین موفق و بسیجیان فعال کارگری از ديگر برنامه ‏هاي اين مراسم بود.