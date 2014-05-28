ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سال 81 بنابر تشخیص و دستور رهبری و برای رفع خلاء تعیین محدوده مرز، نقطه‌نقطه ایران به لحاظ فروش کالای قاچاق مرز محسوب می‌شد واز سوم دی ماه 93 این حکم ولایی به صورت قانون در آمد و از هفتم اسفند ماه اجرایی شد.

وی افزود: در فروردین و اردیبهشت سال 92 تعداد 62 پرونده وارده و 58 مختومه با محکومیت 15 میلیارد ریال داشته‌ایم که این رقم در سال 93 به 107 وارده و 107 مختومه رسیده که افزایش 70 درصدی را نشان می‌دهد.

تنها یک درصد محکومیت‌ها وصول شده است/ قاچاقچیان فراری به 15 سال حبس محکوم می‌شوند

عزیزی با بیان اینکه ، تنها یک درصد از این محکومیت‌های صادر شده وصول شده است گفت: این عدم وصول به دلایلی چون، توقف از دیوان عدالت اداری، عفوکشوری و موردی، تقسیط بلندمدت جرایم، متواری شدن قاچاقچیان حرفه‌ای بوده است که در صورت دستگیری این قاچاقچیان مشمول مرور زمان نشده و 15 سال بازداشت می‌شوند.

30 نفر به اتهام قاچاق کالا در زندان هستند

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: هم‌اکنون و طبق قانون قبلی بر رسیدگی قاچاق کالا و ارز 30 نفر در زندان کرمانشاه و به این جرم به سر می‌برند.

عزیزی تصریح کرد: در گذشته پرونده‌های قاچاق تنها در دادگاه انقلاب بررسی و در صورت رسیدگی نشدن به شعب تعزیرات انتقال داده می‌شد اما هم‌اکنون 70 درصد پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی و 30 درصد باقیمانده که مربوط به مشروبات الکلی و کالاهای سازمان یافته و ممنوعه است در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.

تمام دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق که سهوا یا عمدا قاچاقچی را فراری دهند مختلس شناخته می‌شوند

وی گفت: تمام کارکنان دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق چنانچه سهوا یا عمدا موجب فرار قاچاق‌چی شوند به جرایمی به عنوان مباشرت و معاونت در امر قاچاق شناخته شده وبنابر مجازات اختلاس اعمال قانون شده و به انفصال از خدمت، 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک تا 10 برابر محکوم می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: هم‌چنین چنانچه نیروهای کاشف متهمین را تحویل شعب دهند و شعب برای آنان قرار وثیقه صادر و یا آنها را تحویل زندان دهند دو برابر تعرفه مشمول دریافت حق‌الکشف می‌شوند.