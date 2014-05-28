به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی نژاد دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران شیوه نوین و جذابی را برای نجات از شستن ظروف غذا مطرح کرده است.

این ایده در واقع دستگاه جدیدی است که می تواند بشقاب ها و کاسه ها را خوردنی کند.

این دستگاه که Bake.A.Dish ( پختن یک ظرف) نام دارد می تواند ظروفی را از نان بسازد و هر نوع غذایی از سوپ تا کاری را در آن ریخت.

این گجت می تواند بشقاب و کاسه هایی با هر قطری تا سایزی تا 41 سانتی متر بسازد.

این ظروف را می توان در پایان هر وعده غذا خورد.

یک اپلیکیشن تلفن همراه، این دستگاه را کنترل کرده و می تواند با محاسبه اندازه کاسه یا بشقاب، میزان کالریی که مصرف کننده نیاز دارد را مشخص کند.

این طراح اکنون در تلاش برای تامین بودجه برای تولید این مفهوم است.

رحیمی نژاد که 26 ساله و اهل تهران است می گوید: هدف از ساخت این محصول، شخصی سازی ظروف غذا، جایگزین بسیار پایدارتری برای ظروف غذاخوری و افزودن همچنین افزودن میزان خاص و مشخصی فیبر به رژیم غذایی روزانه فرد است.

وی افزود: با شخصی سازی اندازه ظروف غذا بر اساس نیازهای خاص شخص و افزودن میزان کنترل شده ای فیبر و کربوهیدرات به این رژیم غذایی می توان سبک زندگی سالم تری را ایجاد کرد.

رحیمی نژاد افزود: یک قالب دو بخشی تغییر شکل دهنده، امکان ساخت کاسه و بشقاب در اندازه های مختلف را فراهم می کند. این احتمالات بی نهایت است و همه چیزی که نیاز دارید آب و آرد است.

نخستین فکری که درباره ظروف غذاخوری ساخته شده از نان به ذهن می آورد این است که این ظروف از استحکام کافی برخوردار نیستند و نمی توان مایعات را در آنها ریخت.

وی افزود: اما من یک راه حل را برای استفاده از نان که هر غذایی را نگه دارد عرضه کرده ام اما این یک راز است و نمی توانم فرایند را فاش کنم.

انرژی لازم برای پخت این نان از پانل های خورشیدی تامین می شود و آب لازم برای این پخت نان کمتر از میزانی است که برای شستن ظروف استفاده می شود.

الکترولوکس دومین تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی در سطح دنیاست که در ۱۵۰ کشور محصولات خود را به فروش می رساند. یکی از اقدامات جالب توجه این شرکت برگزاری رقابت سالانه دانشجویان در زمینه طراحی لوازم خانگی است که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی برگزار شد و از آن زمان تاکنون برگزاری این رقابت همه ساله مورد توجه بسیاری از دانشجویان طراحی قرار می گیرد.

جایزه نفر نخست ۵۰۰۰ یورو تعیین شده است. علاوه بر جایزه نقدی، نفر اول می تواند در یکی از مراکز طراحی الکترولوکس یک دوره آموزشی ۶ ماهه را سپری کند. به نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب جایزه نقدی معادل ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ یورو اهدا می شود