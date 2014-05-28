به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگروه ولیعصر(عج) ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم دریایی سپاه در حین گشت های روزانه خود در تنگه هرمز و 18 مایلی جزیره قشم به یک فروند کشتی نفت کش مشکوک شدند که پس از محاصره دریایی و متوقف کردن آن، این محموله بزرگ قاچاق سوخت کشف گردید.

این کشتی نفت کش داری تناژ و ظرفیت بارگیری یک میلیون لیتر سوخت می باشد که در لحظه توقیف 500 هزار لیتر سوخت قاچاق از شناورها و لنج های کوچک برای فروش در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بارگیری کرده بود.

در جریان توقیف این محموله سوخت قاچاق 13 نفر دستگیر شدند که همگی آنها تبعه سومالی هستند. این نفت کش با استقرار در نقاطی خاص مبادرت به جمع آوری سوخت قاچاق از شناورهای کوچک کرده و پس از تکمیل ظرفیت، سوخت جمع آوری شده را به خریدارانی خاص در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می فروختند.

نفت کش توقیف شده با نام یحیی یحیی به همراه 13 قاچاقچی که همگی تابعیت کشور سومالی را دارند جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی در استان هرمزگان تحویل گردید.