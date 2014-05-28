جاده های رودسر برای حضور و استقبال میهمانان و مسافران تابستانی ایمن تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امير جانبازي رودسري ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي ترافيك اين شهرستان با اشاره به در پيش بودن فصل تابستان و ورود مسافرت مسافران و گردشگران به اين شهرستان افزود: رودسر يكي پر ترددترين و پرترافيك ترين شهرستان هاي گيلان است كه از حيث پذيرش مسافر و گردشگر از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

وی اظهارداشت: دستگاه هاي مرتبط در زمينه ايمن سازي جاده هاي شهرستان نقش بسزايي دارند و لازم است وظايف خود را به بهترين شكل ممكن انجام دهند تا سفري ايمن را براي مسافران و گردشگران رقم بزنند.

سرپرست فرمانداری رودسر در ادامه پليس راهور، پليس راه، شهرداري ها و راه و شهرسازي را از جمله دستگاه هاي مرتبط در اين زمينه خواند و اظهار داشت: دستگاه هاي مرتبط با بازديد از نقاط حادثه خيز شهرستان و ارائه راهكار برای اصلاح هندسي نقاط حادثه خيز شهرستان تلاش كنند.

رئيس راهنمايي و رانندگي رودسر نيز در اين نشست با اشاره به افزايش 35 درصدي تصادفات رانندگي طي سال گذشته در اين شهرستان گفت: پارسال 80 درصد اين تصادفات در حوزه بخش رحيم آباد بوقوع پيوسته است.

سروان جاويد يوسفي افزود: با توجه به انجام اصلاحات هندسي و رفع نقاط حادثه خيز از سوي شهرداري رحيم آباد در برخي از محورهاي حادثه خيز اين شهر سوانح رانندگي بطور چشمگيري كاهش يافته بطوريكه طي دو ماهه نخست سال جاري تصادفات در اين شهر به صفر رسيده است.

وي یادآورشد: همه اقشار اعم از رانندگان و شهروندان نقش بسزايي در اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي دارند و با رعايت قوانين مي توان از بروز حوادث رانندگي جلوگيري كرد.