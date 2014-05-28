برنامه راهبردی مسیر 5 ساله دستگاه قضا را مشخص می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی روش برنامه ریزی راهبردی با حضورمحمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام صادقی دادستان، قضات، کارکنان و روسای دادگستری و دادستانهای استان روزچهارشنبه درسالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.



جمال انصاری در این کارگاه آموزشی گفت: دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد حاکمیتی با داشتن وظایف متعدد، متنوع باید با برنامه حرکت کند تا آسیب نبیند.



وی افزود: داشتن برنامه راهبردی مسیر راه را برای همکاران کاملا شفاف کرده و آینده را نرسیم می کند تا بتوان به صورت علمی به چشم انداز دست یافت.



رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: کار دستگاه قضایی بسیار پیچیده و مهم است و برای تحول در آن نیازمند بستر علمی و دیدگاههای کارشناسی هستیم تا ضمن آسیب شناسی گذشته برنامه راه به درستی تدوین شود.



انصاری گفت: با برگزاری کارگاهای آموزشی می تواند فرآیند کارها را با تحول بخوبی به جلو برد و نیروهای شاغل را برای انجام وظیفه توانمند کرد.



این قاضی بیان کرد: دستگاه قضایی با مطالبات متعدی از سوی مردم روبروست که به دلیل حجم کار در برخی کارها نمی توان همه را اقناع کرد لذا با تغییر در شرایط کنونی باید ما هم بر اساس نیازهای و تحولات جلو برویم که تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی راهبردی جامع است.



انصاری اظهارداشت: برای اجرای برنامه های مدون و کاربردی نیازمند آموزش هستیم و امیدواریم این کارگاه دوروزه بتواند به ارتقاء سطح بینش و دانش و تخصص قضات و همکاران دستگاه قضایی کمک کند.



وی اظهارامیدواری کرد با اجرای سند راهبردی که به صورت پایلوت از امروز چهارشنبه در قزوین آغاز می شود الگوی موفقی برای راه اندازی امور قضایی مردم به نحو مطلوبتر از گذشته معرفی شود.



کارگاه آموزشی روش برنامه ریزی راهبردی دادگستری روز های چهارشنبه و پنجشنبه با حضور قضات، روسای داگستری استان و شهرستانها، دادستان، همکاران قضایی و روسای شعب در سالن اجتماعات دادگستری قزوین به صورت تئوری و کارگاهی برگزار می شود.

