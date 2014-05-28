دعوتنامه ای برای حضور در همایش ملی گردشگری معاصر نداشتم

مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلیل غیبت در همایش ملی گردشگری معاصر افزود: حضور و یا عدم حضور من در اینگونه مراسم دردی از مشکلات استان دوا نمی کند اما اگر دعوت داشتم به طور حتم حاضر می شدم هر چند که با تماس استاندار خودم را به همایش رساندم.

وی تصریح کرد: البته در جلسات قبلی که برای این همایش برگزار شده بود ما به دوستان دانشگاه اعلام کردیم که زمان برگزاری این همایش را تغییر دهند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس یادآور شد: فروردین و اردیبهشت شلوغ ترین زمان گردشگر برای شیراز است و ما نیز به این دلیل به دانشگاه پیشنهاد دادیم که این همایش را در مهر ماه و همزمان با هفته گردشگری برگزار شود تا بازخوردی برای شهر و استان داشته باشد.

امیری تاکید کرد: چنین همایش بزرگی باید در بهترین زمان ممکن برگزار شود نه اینکه در شلوغی شیراز و زمان امتحان دانشجویان بخواهیم به هر ترتیب این همایش را برگزار کنیم.

وی یادآور شد: همواره از تحقیق و پژوهش استقبال می کنم اما باید منافع شهر را مد نظر قرار داد و همکاری لازم در میان دستگاه ها وجود داشته باشد تا باعث سربلندی و توسعه استان باشیم.