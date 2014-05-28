منصور شیشه در خصوص نتایج جلسه به خبرنگار مهر اظهار داشت: این مدیریت در گام اول انتقال نیافتن حریق به واحدهای دیگر پالایشگاه نفت سپاهان و ممانعت از گسترش آتش به پالایشگاه نفت اصفهان را در دستور کار خود داشت.
وی بیان داشت: خوشبختانه این موضوع به خوبی مدیریت و اگر چه آتش تمام انبار مخازن روغن پالایشگاه نفت سپاهان را از بین برد اما به سایر واحدها انتقال نیافت.
مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: مدیریت بحران این حادثه تنها به ما مربوط است اما مسائلی همچون برآورد خسارت مالی وارده بر شرکت پالایشگاه نفت و علت حادثه در جلسات مدیریت بحران مطرح نشد و به کمیته های تخصصی و کارشناسی شرکت اآتش نشانی ارتباط دارد.
وی گفت: امدادرسانی به موقع انجام گرفته و مجموعههای ستاد مدیریت بحران استانداری، ستاد مدیریت شاهینشهر، آتشنشانی اصفهان، پالایشگاه، شرکت نفت سپاهان، مرکز بهداشت، هلال احمر، فرمانداری شاهینشهر و محیط زیست در محل وقوع حریق حاضر شدند و وضعیت را مورد بررسی قرار دادند.
شیشه فروش به مهر خبر داد:
بررسی آتش سوزی پالایشگاه نفت سپاهان از سوی شورای مدیریت بحران اصفهان
اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در پی آتش سوزی انبار مخازن روغن شرکت نفت سپاهان اصفهان، اعضای شورای مدیریت بحران استانداری وارد و به بررسی همه جانبه حادثه پرداختند.
منصور شیشه در خصوص نتایج جلسه به خبرنگار مهر اظهار داشت: این مدیریت در گام اول انتقال نیافتن حریق به واحدهای دیگر پالایشگاه نفت سپاهان و ممانعت از گسترش آتش به پالایشگاه نفت اصفهان را در دستور کار خود داشت.
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