به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و شکرالله طاهری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استان کربلای عراق ظهر روز چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

شکرالله طاهری، در این جلسه اظهارداشت: در سال 89 موافقت نامه ای در شش بند بین استان های قزوین و کربلای کشور عراق با محور توسعه همکاری های فنی مهندسی، تجارت و بازرگانی، برگزاری نمایشگاه کالا، تاسیس مرکز تجاری، همکاری بین مراکز دانشگاهی و فرهنگی و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منعقد شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته به دلیل احتمال تغییر استاندار قزوین برای اجرای این موفقت نامه پیگیری صورت نگرفت اما با توجه به پیگیری طرف عراقی در جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر مفاد این موافقت نامه و انتصاب آقای روزبه به عنوان استاندار قزوین، پیگیری های اجرای این قرارداد در دستور کار قرار گرفت.

طاهری افزود: عراق کشور بکری است و با توجه به تجربه سه دوره جنگ و نا آرامی در این کشور بسیاری از تاسیسات زیر بنایی آن نابود شده است و با توجه به امنیت موجود در نیمه جنوبی این کشور بویژه استان های شیعه نشین در حال حاضر کشورهای زیادی از جمله ترکیه، چین، اندونزی، اتحادیه اروپا و امریکا در حال فعالیت در این منطقه هستند.

وی تصریح کرد: برای مثال کشور ترکیه رتبه اول در تجارت خارجی عراق با سهم 60 تا 70 درصدی را در اختیار خود دارد و در اجرای پروژه های عمرانی نیز مقام نخست را کسب کرده در حالی که حتی تنش های سیاسی بین دو کشور عراق و ترکیه نتوانسته روابط اقتصادی بین این دو کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

طاهری با اشاره به رقابت های موجود در کشور عراق گفت: گرچه در بازار عراق رقابت زیادی در جریان است اما مزیت فرهنگی و فاصله نزدیک جغرافیایی ایران و عراق می تواند زمینه ساز شکل گیری موقعیتی استراتژیک در سرمایه گذاری در بازار عراق باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تجارت خارجی ایران با عراق بالغ بر 12 میلیارد دلار است که هدف اصلی ما رسیدن به مبلغ 20 میلیارد دلار است که استان قزوین با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی می توانددر این راستا نقش موثری ایفا کند و ما نیز برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده و تسهیل در سرمایه گذاری در کشور عراق حمایت لازم را انجام خواهیم داد.

طاهری افزود یکی از راههای گسترش ظرفیت تجاری بین دو کشور سرمایه گذاری در استان های شیعه نشین جنوبی است چرا که در حال حاضر از 12 میلیارد دلار تجارت خارجی صورت گرفته، هشت میلیارد دلار آن بین ایران و اقلیم کردستان است و استانهایی مانند کربلا ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند.

در ادامه این نشست تجار قزوینی هم دیدگاههای خود را برای حضور بیشتر در بازار عراق مطرح کردند.