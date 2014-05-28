به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در نشست با رئیس فدراسیون چوگان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه ورزشی است و در صورت ایجاد امکانات مورد نیاز ورزشکاران و جوانان این استان عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت.

وی ادامه داد: دهکده توریستی ورزشی در سواحل استان بوشهر راه‌اندازی می شود که مناطق ساحلی دلوار، گناوه و دیلم دارای پتانسیل و ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای این دهکده هستند.

استاندار بوشهر بر لزوم تلاش تسریع در طراحی و اجرای این دهکده توریستی تاکید کرد و بیان داشت: باید از ظرفیت‌هایی که دراستان بوشهر داریم به خوبی برای توسعه این استان بهره بگیریم و دریا و سواحل استان بوشهر از ظرفیت‌های ممتاز استان محسوب می‌شوند.

توسعه ورزش چوگان در استان بوشهر

وی با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه گردشگری در استان بوشهر، افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد دهکده ورزشی توریستی بوشهر با ایجاد جانمایی‌های لازم و واگذاری زمین فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سالاری اضافه کرد: ورزش چوگان از ورزش‌های بسیار مفرح است که استان بوشهر نیز می‌تواند در این ورزش فعالیت خوبی داشته باشد و امیدواریم فعالیت دهکده ورزشی استان بوشهر با ورزش چوگان آغاز شود.

برگزاری اردوهای زمستانی در دهکده توریستی ورزشی بوشهر

وی با اشاره به تفاوت‌های وضعیت آب و هوایی استان بوشهر با دیگر استان‌های کشور به‌ویژه استان‌های شمالی، خاطرنشان ساخت: در فصل زمستان استان بوشهر دارای اب و هوای بسیار خوبی است و با توجه به وضعیت نامناسب اب و هوا در این فصل در نقاط شمالی، استان بوشهر می‌تواند میزبان این مسابقات باشد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: دهکده توریستی ورزشی استان بوشهر می‌تواند مکان مناسبی برای برگزاری اردوهای زمستانی باشد و ورزشکاران نیز از این امکانات و آب و هوای مناسب استان بوشهر در زمستان استقبال خواهند کرد.