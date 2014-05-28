راهیابی 154 اثر نقاشی به مرحله‌ نهایی نمایشگاه ورسوس

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره فراخوان هنرهای تجسمی ورسوس که به هنرمندان زیر 30 سال اختصاص دارد، فقط در رشته نقاشی برگزار میشود و در نخستین دوره این فراخوان 2909 به وبسایت این فراخوان ارسال شد.
نخستین دوره فراخوان تجسمی ورسوس، از پاییز سال گذشته آغاز به کار کرد و آخرین مهلت دریافت آثار آخر فروردین ماه سال جاری بود.
گروه انتخاب فراخوان تجسمی ورسوس شامل پویا آریانپور، سمیرا علیخانزاده، امید تهرانی، فرید جهانگیر و هومن مرتضوی، در نخستین مرحله انتخاب 1015 اثر را انتخاب کردند که نشان دهنده کیفیت بالای آثار ارسالی و نمادی از پویایی و استعداد نسل جوان است.
با وجود اختصاص یکی از بزرگترین فضاهای نمایشگاهی برای نمایش آثار، باز هم امکان نمایش این تعداد اثر در نمایشگاه نبود، به همین دلیل اعضای هیأت انتخاب پس از بررسی، 154 اثر را از میان این آثار انتخاب کردند.
تعداد قطعی آثاری که به نمایش گذاشته خواهد شد تنها پس از مشاهده عینی آثار و تأیید کیفیت آنها نهایی خواهد شد.
آیدین آغداشلو، رعنا فرنود و منوچهر معتبر در مرحله نهایی، آثار راه یافته به نمایشگاه را داوری میکنند.
نخستین دوره فراخوان هنرهای تجسمی ورسوس با حمایت شرکت سنایچ برگزار میشود و سه اثر برگزیده این نمایشگاه توسط این شرکت خریداری خواهد شد.
نمایشگاه آثار برگزیده نخستین فراخوان تجسمی ورسوس 16 خرداد ماه در تمام گالریهای خانه هنرمندان برگزار میشود.
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