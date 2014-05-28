شرکت عمران اندیشه بدهی های اسنادی خود را پرداخت کند/ شهر را یکجا یا فاز به فاز تحویل می گیریم

غلامرضا سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه مدیریت دوگانه شهر اندیشه اظهار داشت: شرکت عمران بدهی هایی به لحاظ اسنادی به شهر اندیشه دارد، ساختمان شهرداری اندیشه هنوز به نام این دستگاه نشده است اما با توجه به ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شهرهای جدید کشور این اسناد باید هرچه سریعتر تنظیم شود.

این مسئول عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که به تدریج شهر را به صورت فاز به فاز و یا بطور یکجا تحویل بگیریم و این موضوع با جدیت تمام از سوی شهرداری و شورای شهر پیگیری خواهد شد.

مخازن آبیاری فضای سبز اندیشه با آب شرب یکی است

وی در پاسخ به سوالی در زمینه سرانه های فضای سبز اندیشه گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر اندیشه در حدود 17.5 متر مربع است، البته این سرانه در گذشته ای نه چندان دور 18.5 متر مربع و بالاتر از استانداردهای جهانی بود که با توجه به احداث و واگذاری واحدهای مسکن مهر این میزان تقلیل یافت اما با برنامه ریزی های صورت گرفته برای سالجاری، توسعه فضای سبز شهر در اولویت اقدامات قرار دارد.

نائب رئیس شورای شهر اندیشه افزود: در حال حاضر تنها مشکل اندیشه در حوزه فضای سبز، مخازن مشترک آبیاری با آب شرب است که با توجه به بحران آبی سالجاری و لزوم مصرف بهینه و جلوگیری از هدررفت آب تصفیه شده، باید مخازن آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا شود که با جدیت تمام به دنبال تحقق این موضوع هستیم.

فقدان آرامستان در اندیشه ناشی از کم لطفی شرکت عمران است

همچنین داود سرمست در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه فقدان آرامستان در شهر اندیشه اظهار داشت: احداث آرامستان در باید در طرح جامع شهر لحاظ می شد اما در زمان تدوین این طرح به دلیل نبود زمین مناسب در حریم شهر اندیشه، این مساله مهم از ابتدا نادیده گرفته شد.

عضو شورای اسلامی شهر اندیشه با اشاره به اینکه در حال حاضر با وجود گسترش شهر در اثز ساخت و سازها، یافتن مکان مناسب برای احداث آرامستان بسیار سخت شده است، گفت: برغم اینکه احداث آرامستان در حوزه وظایف شرکت عمران قرار دارد در بخشی از کار، کم لطفی هایی از سوی مدیریت پیشین این شرکت صورت گرفت و موجب بروز مشکل شد البته شورا و شهرداری دوره چهارم با جدیت تمام پیگیری این موضوع هستند.

کمیته امداد بدهی 10 میلیاردی خود به اندیشه را جبران کند

وی عنوان کرد: به این منظور هم اکنون در حال رایزنی با کمیته امداد امام خمینی(ره) هستیم چراکه کمیته امداد از محل تعهداتی که در فاز پنجم اندیشه داشته، حدود 10 میلیارد به شهر بدهکار است که باید پرداخت یا جبران کند لذا طی جلسات متعدد مقرر شد زمین مناسبی برای احداث آرامستان در اختیار شهرداری قرار دهند اما متاسفانه به پایبندی این نهاد به تعهدات زیاد خوشبین نیستیم.

این مسئول ادامه داد: اگر در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیم به سمت خرید زمین مناسب با مشارکت شرکت عمران خواهیم رفت اگرچه کل تهیه این زمین بر عهده شرکت عمران است اما شهرداری و شورای شهر نیز به منظور رفع نیاز مردم و ساماندهی به امور شهر همکاری خواهند کرد و امیدواریم در سالجاری این امر محقق شود.

شهر اندیشه ظرفیت پذیرش مسکن مهر را نداشت

سرمست در پاسخ به سوالی در زمینه مسکن مهر اندیشه که منجر به تحمیل جمعیت اضافی و خارج از ظرفیت به شهر شده است، گفت: در حقیقت اندیشه ظرفیت پذیرش مسکن مهر را نداشت یعنی نگاه کارشناسانه شهرداری و شورای شهر به این موضوع مثبت نبود چراکه شرکت عمران زمین مسکونی مناسب برای احداث این سایت در اختیار نداشت و برای اینکه سرانه ها و سیمای شهر دچار مشکل نشود، شورای شهر وقت پیشنهاد داد که شرکت عمران در فاز شش زمینهای مناسبی از کمیته امداد خریداری کند.

این مسئول متذکر شد: در آن زمان متاسفانه بحث احداث هرچه بیشتر مسکن مهر برای برخی مدیران وقت امتیاز محسوب می شد لذا بدون کارشناسی های لازم و در نظر گرفتن شرایط شهر، قول 6 هزار واحد مسکونی مهر را به وزارت راه و شهرسازی دادند که شهرداری و شورای شهر با این مساله مخالفت کرده و دلیل آوردند که شهر اندیشه کشش این حجم از مسکن و جمعیت ناشی از آن را ندارد.

واگذاری مسکن مهر موجب کاهش سرانه های شهر اندیشه شد

وی بیان کرد: در هر صورت مدیریت شهری وقت با این طرح همکاری کرد اما با پیگیریهای مستمر تعداد واحدهای مسکونی مهر از شش هزار به سه هزار واحد تقلیل یافت و از سویی دیگر نیز سازنده موظف شد تمام سرانه ها، پارکینگ، نمای مناسب و... را در ساختمانها لحاظ کند.

عضو شورای اسلامی شهر اندیشه تاکید کرد: در حال حاضر نیز مسکن مهر اندیشه با شهرهای دیگر بسیار متفاوت بوده و بر اساس استانداردهای مهندسی و نمای ایرانی - اسلامی سایر ساختمانهای اندیشه احداث شده است، البته واگذاری این واحدها و سکونت مالکین موجب کاهش سرانه های شهری شد اما رشد و ارتقای این سرانه ها در دستور کار مدیریت شهری قرار داد.

الحاق فاز یک، شهرک صدف و هفت جوی به اندیشه در دست بررسی است

این مسئول سوالی در زمینه الحاق فاز یک، شهرک صدف و منطقه هفت جوی به اندیشه را اینچنین پاسخ داد: اینکه شهر اندیشه از فاز دو آغاز شده و فاز یک و شهرک صدف از این شهر جدا هستند، مشکل قانونی و طرح تفصیلی است و امروز ملاک ما برای الحاق فاز یک و شهرک صدف به اندیشه، خواست مردم و ساکنان این مناطق است.

وی افزود: در واقع شورای شهر، تصمیم گیرنده اول را مردم منطقه و سپس مسئولان شهرستانی می داند چراکه این موضوع باید بر اساس نگاه کارشناسی حل شود و بحث اشغال یک منطقه و حریم گشایی در میان نیست، نباید تعصبات جغرافیایی و قومیتی به خرج داد.

سرمست اضافه کرد: در زمینه الجاق هفت جوی نیز باید با کارشناسی های بیشتر و دقیقتر، موضوع روشن شود.