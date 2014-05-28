ارتباط با صنعتگران باعث توسعه استان زنجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ضرورت جابهجایی مدیران افزود:تغییر همواره وجود داشته و باید هر کس در هر جایگاهی وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.
وی ادامه داد: استان زنجان در حال حاضر در مرحله جدیدی قرار دارد که باید از موقعیت جدید به خوبی استفاده کند.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به اینکه امکانات و ظرفیتهای استان میتواند زمینه این موفقیت را بیشتر فراهم کند گفت: استان زنجان در بخشهای صنعت و معدن دارای ظرفیتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عصفوری تاکید کرد: در مسیر توسعه جامعه باید همه به وظایف خود عمل کنند و تحقق این امر مهم نیاز به عزم جدی مدیران دارد.
وی در ادامه گفت: افزایش سرعت توسعه نیازمند عمل به وظایف درست و مدبرانه از سوی همگان می باشد.
معاون برنامهریزی استاندار زنجان با اشاره به برنامه توسعهای استان در زمینه آمایش گفت: صنعت و معدن میتواند جایگاه مطلوبی در این آمایش داشته باشد.
عصفوری با اشاره به اینکه سعید سیاری نیز از مدیران موفق در مجموعه صنعت، معدن و تجارت است گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای استان، این مجموعه ارتقا یابد.
وی بر ضرورت توجه به برنامهریزیهای اصولی در این زمینه اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی درست باعث پیشبرد اهداف می شود.
در ادامه این مراسم رئیس سازمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خواستار اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی، آزاد سازی قیمت ها و واگذاری کارها به بخش خصوصی شد.
غلامحسین جمیلی تاکید کرد: دولت نمی تواند تصدی کلیه بخش های اقتصادی کشور را به عهده داشته باشد و به تنهایی برای این بخش تصمیم گیری کند و در این میان باید بخش خصوصی در برنامه ریزی ها ی دولت دخیل باشد.
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