کار با حیوانات آزمایشگاهی آموزش داده می شود

سیاوش احمدی نوربخش مجری این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات برگزاری این دوره آموزشی با بیان اینکه این کارگاه آموزشی که به مدت 5 روز با هدف آموزش تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی در انستيتو پاستور ايران برگزار می شود، اظهار داشت: این دوره آموزشی برای اولین بار در کشور برگزار می شود و تحت حمایت کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت خواهد بود.

وی با بیان اینکه این كارگاه آموزشی 17 تا 21 خردادماه در محل انستيتو پاستور ايران برگزار می شود افزود: بازدید از مرکز پیشرفته تولید و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و تدریس اصول پایه اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی، چگونگی تحویل، قرنطینه و حمل و نقل حیوانات، علامتگذاری حیوانات آزمایشگاهی، رعایت ایمنی و بهداشت شغلی در محل نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی، کمکهای اولیه برای افراد مشغول به کار با حیوانات آزمایشگاهی، دفع پسماندها و قوانین بهداشت عمومی، چگونگی تشخیص حیوان سالم از بیمار، چگونگی تشخیص درد، رنج و دیسترس در حیوانات از جمله محورهای تئوری و عملی این کارگاه خواهد بود.

به گفته دکتر احمدی نوربخش اصول پیشرفته اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام پژوهشهای قابل ارائه در مراجع معتبر علمی جهانی و بیولوژی موش بزرگ آزمایشگاهی، بیولوژی خوکچه هندی، بیولوژی خرگوش، اصول بیهوشی، بیحسی و بیدردی در حیوانات آزمایشگاهی و اصول پایان کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی از دیگر دروسی است که در این کارگاه آموزشی به آن پرداخته می شود.