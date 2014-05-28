تنها 15 درصد بودجه کشور صرف عمران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز معاون برنامه ریزی استانداری تهران با حضور در بیت امام جمعه ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی به گفتگو پرداخته و آخرین مشکلات موجود در شهرستان ورامین را مورد بررسی قرار داد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این نشست با اشاره به سابقه دینی و انقلابی مردم ورامین اظهار داشت: مردم ورامین از سال 1342 تاکنون همواره در راه دفاع از انقلاب و ارزشهای اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند و همواره به عنوان پرجمدار دفاع از ارزشهای اسلامی مطرح بودند، اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خدمات ارزنده ای به ورامین شده اما هنوز حق مردم منطقه ادا نشده و مشکلات بزرگ و متعددی مردم این شهرستان را آزار می دهد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی شهرستان، عدم ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین است که در دولت گذشته مورد تصویب قرار گرفت و اکنون پس از گذشت چند سال هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است که از دولت جدید و مسئولان انتظار می رود که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند

عدم راه اندازی مرکز صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران یکی از مشکلات اساسی است

محمودی اضافه کرد: عدم راه اندازی مرکز صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران نیز یکی دیگر از مشکلات عمده و اساسی مناطق مختلف استان بویژه شهرستان ورامین است و اکنون بسیاری از برنامه های دینی و مذهبی استان تهران از رسانه ملی پوشش داده نمی شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: تشکیل صدا و سیمای شهرستانهای استان تهران مصوب دولت است و همه مردم استان تهران انتظار دارند تا این مصوبه نیز اجرایی شود.

راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی مصوبه دولت را دارد

وی سپس به میزان بالای بیکاری در ورامین اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان از بیکاری رنج می برد و جوانان جویای کار بسیاری در این منطقه وجود دارند که با وجود داشتن تحصیلات از داشتن کار محروم هستند که باید دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

محمودی تأکید کرد: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در ورامین که مصوبه هیئت دولت را دارد علاوه بر رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه می تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان ورامینی را فراهم آورده و جلوی بسیاری از ناهنجاری اجتماعی گرفته شود.

رییس جمهور دستور کوچک سازی دولت را صادر کرده اند

در ادامه این دیدار نصر الله ابراهیمی با ابراز خرسندی از حضور در شهر شهیدان 15 خرداد با اشاره به دلایل عدم ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین اظهار داشت: یکی از گلایه های مقام معظم رهبری به دولت در شهریور ماه سال گذشته درباره ساختار اداری کشور بود که برخی به جای چابک سازی دولت، آن را چاق کردند.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران افزود: در 20 فروردین ماه سال جاری ابلاغیه ای از سوی رییس جمهور صادر شد که دستگاه های دولتی کوچک شوند زیرا اکنون 85 درصد بودجه کشور صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون 15 درصد بودجه صرف عمران و آبادانی کشور می شود که اگر بخواهیم بزرگ کردن ساختار دولت را ادامه دهیم در سال های آینده باید 100 درصد بودجه را برای حقوق و مزایای کارکنان صرف کنیم.

منطقه ویژه اقتصادی باعث پیشرفت ورامین خواهد شد

ابراهیمی درباره آخرین وضعیت راه اندازی صدا و سیمای شهرسان های استان تهران نیز بیان داشت: با دعوت استاندار تهران از رئیس صدا و سما در جلسه ای، نمایندگان تمام درخواست ها و تذکرات کتبی ائمه جمعه و فرمانداران را به آقای ضرغامی ابلاغ کردند که صدا و سیما نگاه ویژه ای به شهرستان ها داشته باشد.

این مسئول درباره راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در ورامین نیز گفت: برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بعد از درخواست استانداری، ابتدا توسط دولت تصویب می شود و سپس به مجلس شورای اسلامی رفته که این امر باید توسط نماینده شهرستان ورامین در مجلس پیگیری شود که در صورت تحقق این موضوع باعث پیشرفت شهرستان خواهد شد.