حفظ و تعیین حریم خانه تاریخی مصطفایی ضروری است

حمید عمرانی‎ رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه خانه تاریخی مصطفایی در هفتم خرداد سال 87 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، افزود: این بنا متعلق به دوران پهلوی است و خانواده مصطفایی به صورت اجدادی در این خانه زندگی می کردند.

وی با اعلام این نکته که این بنا توسط شهرداری گمیش تپه خریداری شده، اظهار کرد: تعیین حریم بنا توسط مشاور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دست اقدام است.

وی در توضیح این خانه تاریخی، تصریح کرد: این بنا در دو طبقه احداث شده که کشیدگی پلان بنا در جهت شرقی- غربی و جهت استقرار بنا شمالی- جنوبی است، همچنین نوع سازه بنا در ستون ها و تیرریزی بنا چوبی است و جنس دیواره های طبقه همکف بنا آجری و با اندود و ملات سیمانی است.

عمرانی رکاوندی ادامه داد: از تزئینات به کار رفته در بنا می توان به فرم های مثلثی شکل از جنس چوب بر روی درها و پنجره های چوبی، خراطی بر روی ستون های چوبی و تزئینات مشبک شکل، حلبی در زیر سقف و گرداگرد بنا اشاره کرد.

وی از تخریب موضعی نرده و کف تراس های طبقه اول این بنا خبر داد و بیان کرد: خانه تاریخی مصطفایی سالم است و تنها اندودهای طبقه همکف از روی نما کنده شده که علت آن هم رطوبت بالای زمین است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در توضیح مساحت خانه تاریخی مصطفایی، گفت: مساحت سطح اشغال حدود 75 متر مربع و مساحت زیربنا حدود 150 متر مربع است.

عمرانی خاطر نشان کرد: این بنا در محله گوگلانی گمیشان واقع شده که در قسمت شمال این محله، خانه تاریخی مصطفایی و در جنوب آن خانه گوگلانی قرار دارد.

گمیشان در شمال مرکزی شهرستان بندرترکمن واقع شده که در قسمت غربی با دریای خزر و در شمال با جمهوری ترکمنستان هم مرز است.