استفاده 45 درصد از خانوارهای عشایری و روستایی استان کرمانشاه از خدمات بیمه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ای که در فرمانداری قصرشیرین برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه بیمه روستائیان و عشایر سهم بسیار بسزایی در افزایش امنیت شغلی و کاری برای عشایر دارد.

سجاد طاهری گفت: در حال حاضر بیش از 45 درصد از خانوارهای عشایر و روستایی در استان کرمانشاه از خدمات بیمه اجتماعی استفاده می کنند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کرمانشاه افزود: براساس آخرین آمار بیش از 200 خانوار عشایری و روستایی در استان کرمانشاه از مستمری صندوق بیمه اجتماعی استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد از خانوارهای عشایری و روستایی قصرشیرین تحت پوشش خدمات بیمه اجتماعی هستند، گفت: یکی از مزایای این طرح این است افرادی که بیش از 15 سال سابقه عضویت دارند، در صورت داشتن سن 65 سال می توانند از امتیازات بازنشستگی استفاده کنند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کرمانشاه افزود: در حال حاضر دولت بیش از دو سوم از حق عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را خود پرداخت می کند و در دولت جدید نیز سقف سنی مذکور حذف شده است.

طاهری بیان داشت: یکی از مزایای این طرح، این است که اگر فردی بر اثر کار کشاورزی دچار مشکل و حادثه شود، ماهیانه 350 تا 400 هزار تومان مستمری دریافت خواهد کرد.