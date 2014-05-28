1100 میلیارد تومان اعتبار برای تامین دارو بیماران خاص کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اعتبارات امسال وزارت بهداشت بیش از هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای تامین دارو بیماران خاص در کشور اختصاص یافته است.

وی از انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت با وزارت رفاه و همچنین سازمانهای بیمه گر برای تامین داروی این بیماران خبر داد و گفت: از هفته آینده بر اساس این تفاهم نامه سازمانهای بیمه گر قیمت جدید داروهای بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج را از طریق سیستم های خود اعلام می کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو کشور با بیان اینکه تعداد این دارو ها 300 قلم است عنوان کرد: با وجود اینکه تعداد این دارو ها کم است ولی حدود 30 درصد از سهم بازار دارو کشور را به خود اختصاص می دهند و شامل داروهای گران قیمت در کشور هستند.

دیناروند با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه برخی از داروهای بیماران خاص در کشور به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده می شود عنوان کرد: همچنین حدود پنج تا درصد قیمت دارو ها نیز توسط بیماران صعب العلاج پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه فرانشیز پرداختی از سوی بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج برای دریافت این دارو ها کمتر از 17 درصد کل قیمت دارو است تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 50 درصد از قیمت این دارو ها از سوی وزارت رفاه و 50 درصد نیز توسط وزارت بهداشت تامین می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو کشور بیان داشت: در مجموع طی امسال بیش از هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای تامین دارو این بیماران در کشور در نظر گرفته شده است.

دیناروند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تولید داروهای جدید در کشور خبر داد و گفت: طی امسال داروهای جدید به خصوص داروهای وارداتی در کشور تولید خواهیم داشت که از سوی وزارت بهداشت اعلام می شوند.