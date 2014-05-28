گروه های تئاتر دفاع مقدس استان کرمانشاه به اجرای برنامه می پردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار، مرادعلی محمدی اظهار داشت: گروه های تئاتر دفاع مقدس استان کرمانشاه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر به اجرای برنامه می پردازند.

وی افزود: گروه نمایشی نقال ها با اجرای نمایشی "باز می گردم به خانه ام" با نویسندگی و کارگردانی مرتضی اسدی که دو اجرا نیز در شهرستان خرمشهر داشته اند از جمله این نمایش ها خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: در این نمایش هفت هنرمند کرمانشاهی نیز حضور دارند و قرار است در ماه جاری برای مردم کرمانشاه نمایش اجرا کنند.



سرهنگ محمدی ادامه داد: گروه نمایشی کلهر نیز با نمایش "خط سرخ" به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی سعید نوروزی مدتی است نمایش های خود را آغاز کرده و تا بیستم خرداد نیز ادامه می یابد.



مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه یادآور شد: این گروه نمایشی به جز ایام سوگواری برنامه های خود را از ساعت 18در مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه به مدت 50 دقیقه با موضوع ایثار و شهادت اجرا خواهد کرد.



وی افزود: استعدادهای خوبی در زمینه تئاتر دفاع مقدس در استان کرمانشاه وجود دارد به گونه ای که سال گذشته نمایش صحنه ای "بوی انتظار یوسف" با کارگردانی مرتضی اسدی به جشنواره بین المللی فیلم فجر راه یافت و دو نمایش دیگر نیز برای کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب اجرا شد.

اهدای بیش از 250 جلد کتاب به کتابخانه های استان کرمانشاه



مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه همچنین از اهدای بیش از 250 جلد کتاب با موضوعات مختلف دفاع مقدس به کتابخانه های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این کار در راستای تجهیز کتابخانه تخصصی دفاع مقدس به صورت ماهانه صورت می گیرد که این بار به مناسبت سالروز فتح خرمشهر تعداد بیشتری کتاب اهدا شد.



محمدی در پایان گفت: کتابخانه تخصصی دفاع مقدس در یک فضای مستقل و اختصاصی با منابع ارزشمند مکتوب دفاع مقدس در کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه و به منظور استفاده علاقه مندان به ادبیات دفاع مقدس راه اندازی شده است.

