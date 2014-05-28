كاهش ميزان سهم پرداختي بیماران در بيمارستانها از اهداف اجراي طرح تحول نظام سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان امام خميني دهدشت افزود: این طرح به عنوان يكي از بسته هاي حمايتي در مرحله دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست.

وی با بیان اینکه اطلاع رساني لازم در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت براي مراجعه كنندگان به بيمارستانها ضرورت دارد، اظهار داشت: يكي از بسته هاي خدمتي ارائه شده در اين طرح، دريافت تجهيزات پزشكي مصرفي و دارو بدون نياز به مراجعه به داروخانه ها و مراكز خارج از بيمارستانهاي دانشگاه است.

چمن افزود: اين تجهيزات و دارو از طريق بيمارستان ها تامين و تهيه شده و هدف اصلی از اجرای این طرح، ارتقای سطح سلامت و دسترسی آسان جامعه به خدمات درمانی و بهداشتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حمایت مالی از بیماران نیازمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه در طرح تحول نظام سلامت هفت دستور‌العمل پیش‌بینی شده، تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در اجرای طرح تحول نظام سلامت با هیچ بودجه و سرمایه‌ انسانی جبران نمی‌شود.

چمن بیان داشت: مدیران و مسئولان باید به صورت یکپارچه دستورالعمل‌ها را مطالعه کنند و کمیته نظارتی با تسلط بر دستورالعمل‌ها و نظارت دقیق خود در اجرای این طرح به نحو احسن انجام وظیفه کند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید ارتباط بین دستورالعمل‌ها را بسنجند و نکات مشترک آنها را پیدا کنند تا بتوانند تفسیر درست و توضیح درستی از ارتباط آنها با هم داشته باشند.