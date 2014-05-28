شناسه دو شخصیت برجسته دینی استان گلستان در آرامگاه آنها نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی رکاونی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در بافت تاریخی گرگان، گفت: این دو آرامگاه شامل سید علی میرکتولی و آیت ا... سید حسین میرکتولی است که این دو فقیه نامدار در عهد ناصرالدین شاه قاجار می زیسته اند و برای دفاع از حقوق مردم، به مبارزه با حاکمان بیدادگر منطقه برخاسته و به شهادت رسیدند. پس از شهادت این دو فقید، شاه قاجار برای آرام کردن شرایط ملتهب منطقه، از خانواده آنها برای مدت یک ماه در پایتخت (تهران) تکریم کرد.



وی اذعان داشت: آرامگاه میرکتول ( مقبره شهیدین) دارای پلان داخلی و بیرونی به صورت هشت ضلعی متقارن هشت وجهی است که از آجرهای 4×20×20 سانتی متر به صورت بندکشی و پوشش چوبی وسفال پوش ساخته شده است. ارتفاع بیرونی بنا 5/4 متر و ابعاد داخلی 3 متر و ضخامت جرزها حدود 75 سانتی متر است. ورودی اصلی بنا در ضلع جنوبی قرار دارد و در ضلع های شمالی و شرقی و غربی نیز دارای بازشوهایی است که نور فضای داخل را تأمین می کند.



وی در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا این اداره کل جهت تکریم این دوشهید نامدارو حفظ ارزشهای دینی آنها و معرفی رشادت های آنها درمقبره آنها، نسبت به رونمایی از لوح شناسه2 شهید نامدار استان گلستان و سپس استقراراین لوح های شناسه درمزار این دوشهید بزرگوار واقع در گرگان- لاله سوم- جنب موزه امیرلطیفی اقدام نمود.