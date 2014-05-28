نرخ کرایه تاکسی ها در زنجان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر زنجان پس از چند روز رایزنی و بررسی لایحه شهرداری زنجان با اکثریت آرا نرخ کرایه تاکسی، تاکسی بی‌سیم و ون‌ها را در مجموع 22 درصد افزایش داد و به‌زودی نرخ‌های جدید برای اعمال به رانندگان تاکسی ابلاغ خواهد شد.

بر اساس تصویب شورا، نرخ کرایه تاکسی خطی برای یک مسیر با 100 تومان افزایش به 350 تومان افزایش یافت و شهروندان برای طی دو مسیر باید مبلغ 600 تومان پرداخت کنند که نسبت به نرخ قبلی 100 تومان افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ کرایه تاکسی برای سه مسیر 900 تومان و چهار مسیر 1200 تومان تصویب شد که به ترتیب افزایش 150 و 200 تومانی خواهد داشت و مسافران برای پنج مسیر باید 1350 تومان بپردازند که 100 تومان نسبت به نرخ قبلی افزایش نشان می‌دهد.

بنا بر تصویب شورا نرخ کرایه ون نیز با 100 تومان به 800 تومان افزایش یافت و مسافران تاکسی بی‌سیم‌ها از این پس سه هزار و 100 تومان برای طی مسیر خود باید بپردازند که 800 تومان نسبت به نرخ قبلی تفاوت دارد.

نرخ جدید تاکسی ها در صورتی اعمال می شود که به دلیل ناتوانی شهرداری زنجان در کنترل قیمت ها نرخه های متفاوت توسط رانندگان تاکسی در شهر زنجان اعمال می شود و نرخ های سلیقه ای از مسافران اخذ می شود و تاکسی ها خطی به صورت دربستی مسافر کشی می کنند و از سوار کردن مسافران در مسیرها خودداری می کنند.