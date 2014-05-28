مسئولان برای رفع مشکلات فرهنگی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار مسئول پایگاه خبری خیبر آنلاین در قم اظهار داشت: فرهنگ دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و آن را از اقتصاد بسیار مهمتر عنوان کرده اند و انتظار است مسئولان برای مشکلاتی که در حیطه فرهنگ وجود دارد تلاش کرده و آن را رفع کنند.

مشکلات فرهنگی باید از ریشه حل شوند

وی عنوان کرد: مشکلات باید از ریشه و سرچشمه آن برطرف شوند و اگر از ریشه، ما مشکلی داشته باشیم هنگامی که در زندگی مردم جریان یافت به سختی برطرف می‌شود.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: حکومت ما عمومی است و بلکه برای مردم همه کشورها است و هدف ما این است که برای سایر کشورها اسوه باشیم و بتوانیم نشان دهیم که دین اسلام بهترین روش زندگانی را به ما نشان می‌دهد و نمی‌خواهیم مذاهب دیگر را سرزنش کنیم و با دیگران جنگی داشته باشیم.

وی با بیان این که جمهوری اسلامی متجاوز نیست، افزود: این انتظار وجود دارد کسانی که مسئولیت ارشاد و امور اجتماعی را برعهده دارند، درباره فرهنگ مردم کاری کنند و دستور اسلام این نیست که آنها بگویند بگذارید مردم راحت و شاد باشند.

آیت الله العظمی علوی گرگانی بیان کرد: اسلام شادی را محدود و برای آن مرز تعیین کرده است و باید شرایط اجتماعی و حقوق افراد در اجتماع رعایت شود.