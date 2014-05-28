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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

آیت الله علوی گرگانی:

مسئولان برای رفع مشکلات فرهنگی تلاش کنند

مسئولان برای رفع مشکلات فرهنگی تلاش کنند

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: این انتظار وجود دارد کسانی که مسئولیت ارشاد و امور اجتماعی را برعهده دارند، درباره مشکلات فرهنگی مردم کاری کنند و دستور اسلام این نیست که آنها بگویند بگذارید مردم راحت و شاد باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار مسئول پایگاه خبری خیبر آنلاین در قم اظهار داشت: فرهنگ دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و آن را از اقتصاد بسیار مهمتر عنوان کرده اند و انتظار است مسئولان برای مشکلاتی که در حیطه فرهنگ وجود دارد تلاش کرده و آن را رفع کنند.

مشکلات فرهنگی باید از ریشه حل شوند

وی عنوان کرد: مشکلات باید از ریشه و سرچشمه آن برطرف شوند و اگر از ریشه، ما مشکلی داشته باشیم هنگامی که در زندگی مردم جریان یافت به سختی برطرف می‌شود.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: حکومت ما عمومی است و بلکه برای مردم همه کشورها است و هدف ما این است که برای سایر کشورها اسوه باشیم و بتوانیم نشان دهیم که دین اسلام بهترین روش زندگانی را به ما نشان می‌دهد و نمی‌خواهیم مذاهب دیگر را سرزنش کنیم و با دیگران جنگی داشته باشیم.

وی با بیان این که جمهوری اسلامی متجاوز نیست، افزود: این انتظار وجود دارد کسانی که مسئولیت ارشاد و امور اجتماعی را برعهده دارند، درباره فرهنگ مردم کاری کنند و دستور اسلام این نیست که آنها بگویند بگذارید مردم راحت و شاد باشند.

آیت الله العظمی علوی گرگانی بیان کرد: اسلام شادی را محدود و برای آن مرز تعیین کرده است و باید شرایط اجتماعی و حقوق افراد در اجتماع رعایت شود.

کد مطلب 2300554

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