بعثت پیامبر سرآغاز هدایت انسان است به قله های رفیع سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان، با بیان اینکه پیام بعثت نبوی تکمیل مکارم اخلاق است، افزود: مسلمانان نسبت به دیگر امت ها و ملت ها در کسب فضائل اخلاقی گوی سبقت را بربایند و نمونه و شاهد و گواه آن باشند.

وی ادامه داد: اخلاق زیور وجود انسان به شمار می رود به همین منظور آنچه به انسان عظمت، وزن و شخصیت می بخشد اخلاق است.

منتظری اظهار کرد: اخلاق همیشه در ارتباط با دیگران معنا پیدا می کند کسیکه از شامگاه تا صبح گاه نماز بخواند و روزه بگیرد اما در تعاملات اجتماعی وضعیت شایسته ای نداشته باشد در نزد مردم آن فرد منزلتی نخواهد داشت.

وی گفت: امروز در ایران اسلامی بیش از هر چیز نیاز به تقویت بن مایه های اخلاق فردی، اجتماعی و سازمانی داریم همچنین در روز قیامت نیز یکی از ملاک های ارزیابی انسان میزان کسب فضائل اخلاقی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان اخلاق دارای 2 بخش دانست و بیان کرد: یک بخش اخلاق فضائل و بخش دیگر آن رذایل است؛ نامگذاری فضائل بر یکی از ابعاد اخلاقی به این دلیل است که به انسان رشد و برتری می بخشد که از جمله این .یژگی ها به صداقت، امانت و اخلاق حسنه می توان اشاره کرد.

وی اعلام کرد: نقطه مقابل این ویژگی های خوب، رزائل و پستی ها است این صفاتی است که اگر انسان به آن متصل شود اسباب سقوطش را فراهم آورده که مصداق این خصوصات منفی دروغ، تهمتف غیبت و حسادت است.

غلامرضا منتظری با اعلام اینکه نقطه اوج بعثت، گزینش نبی اکرم است، اضافه کرد: خداوند مهربان برای اینکه انسان به مقصد بالای آفرینش دست پیدا کند پیامبران الهی را یکی پس از دیگری به عنوان هادی و راهنمای بشریت مبعوث کرد که پیامبر اکرم به عنوان خاتم النبین با ترویج دین اسلام حجت را بر همگان تمام کرد.

وی خاطر نشان کرد: خداوند پیامبر اسلام را برگزید تا از شرایط نامطلوبی که بشریت در آن قرار داشت نجات یابد و سپس تصویری روشن از وضعیت مطلوبی که شایسته انسان است به آنها بنمایاند.

این مسئول در خاتمه بیان کرد: پیامبر اسلام با بهره گیری از وحی خداوند و استفاده از اخلاق کریمه اش توانست این رسالت خطیر را به شایستگی به سرانجام برساند.