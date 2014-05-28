100 دستگاه تاكسي به ناوگان حمل و نقل همگاني شهر گلپايگان اضافه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن عموهاشمي پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبري در محل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري ، در راستاي نرخ هاي جديد كرايه ناوگان حمل و نقل عمومي شهر گلپايگان اظهار داشت: با اقدامات كارشناسي و رايزني هايي كه با شهرستان هاي مختلف استان انجام شد و تدابير شوراي اسلامي شهر و كميته حمل و نقل سوخت شهرستان نهايتاً در سوم خردادماه سال جاري نرخ هاي جديد حمل و نقل همگاني درون شهري از سوي فرمانداري گلپايگان مصوب شد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان با بيان اينكه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش حامل هاي انرژي و ديگر ملزومات مربوط به رانندگان و وسايل نقليه آنان، نهايتاً منجر به اتخاذ تصميم در خصوص افزايش حداكثر 25 درصد كرايه در بخش حمل و نقل همگاني با توجه به دستورالعمل وزارت كشور شد.

عموهاشمي با بيان اينكه در حاضر تعداد 141 تاكسي گردشي ، 41 تاكسي بي سيم، 24 تاكسي خطي و 13 دستگاه ميني بوس در حمل و نقل همگاني شهرداري فعاليت دارند، به نرخ هاي جديد كرايه تاكسي هاي گردشي، خطي و ميني بوس ها اشاره كرد و افزود: اين افزايش نرخ براي تاكسي هاي گردشي در كورس اول مبلغ 3000 ريال و به ازاي هر كورس اضافه 750 ريال و براي ميني بوس ها نيز 25 درصد به نرخ مصوب سال گذشته اضافه شد.

وی افزايش نرخ تاكسي هاي خطي را حداقل 4000 ريال و حداكثر 4500 ريال اعلام کرد و بيان داشت: به منظور حضور ناوگان حمل و نقل در ساعات پاياني شب و روزهاي برفي (در صورت استفاده از زنجيرچرخ) در سطح شهر 20 درصد افزايش قيمت از ساعت 21 لغايت 6 صبح براي تاكسي ها و ميني بوس ها نيز در نظر گرفته شده است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان با تأكيد بر اينكه افزايش نرخ كرايه آژانس ها و تاكسي هاي بي سيم تغييرات محسوسي داشته است، اظهار داشت: در اين راستا نرخ كرايه آژانس ها و تاكسي هاي بي سيم در هر سرويس درون شهري از ساعت 5 صبح الي 23 شب تا سقف 4 كيلومتر (پرايد و پيكان) مبلغ 17000 ريال و (سمند، پژو و ال 90) مبلغ 20000 ريال و به ازاي هر كيلومتر اضافه مبلغ 4000 ريال افزايش مي يابد.

وي افزود: نرخ كرايه برون شهري با توجه به نرخ هاي مذكور و به ازاي هر كيلومتر اضافه مبلغ 3200 ريال افزايش مي يابد.

عموهاشمي با بيان اينكه ظرفيت مسافر در هر سرويس 4 نفر است، تصريح كرد: به ازاي هر ساعت توقف تاكسي و آژانس مبلغ 40 هزار ريال و گردش در مسيرهاي درون شهري و برون شهري مبلغ 60 هزار ريال محاسبه مي شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان رفع مشكل عدم دسترسي رانندگان و مسافران به پول خرد را نصب دستگاه هاي كارت خوان در خودروها ذكر كرد و افزود: احتمال بهره مندي از اين روش در ميني بوس ها به زودي ميسر خواهد شد.

وي در تشريح وظايف سازمان حمل و نقل همگاني به تعيين كرايه معتدل و متناسب براي رانندگان و پايش رانندگان كه در حمل و نقل نواميس مردم انجام وظيفه مي کند، پرداخت و اظهار داشت: برابر آيين نامه اجرايي قانون مدت اعتبار پروانه تاكسي راني دو سال بوده و در صورت دارا بودن شرايط تمديد آن براي دو سال ديگر از سوي شهرداري مجاز است و برابر اين قانون متقاضي صدور پروانه تاكسي راني مكلف به سپردن تعهد رسمي مبني بر عدم تخلفات آيين نامه ها و قبول تصميمات هيئت انطباقي است كه در اين خصوص موارد مذكور در شهرستان گلپايگان تاكنون لحاظ نشده است.

عموهاشمي به واجدين شرايط دفترچه تاكسي راني اشاره كرد و افزود: در صورت فقدان هر يك از شرايط ياد شده، اعتبار پروانه خاتمه مي يابد؛ لذا اين سازمان با برنامه ريزي هاي آتي خود در نظر دارد با افراد متخلف در اين راستا برخورد جدي کند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان با بيان اينكه قصد الحاق حدود یکصد دستگاه تاكسي را به ناوگان حمل و نقل همگاني شهر گلپايگان داريم، تصريح كرد: در اين راستا با توجه به درخواست ها و مكاتباتي كه مسئولان و مردم براي برخي از مسيرهاي فاقد وسايل حمل و نقل عمومي دارند، تاكسي هاي مورد نظر به صورت خطي و يا تاكسي بي سيم اضافه خواهد شد.

وي در اين رابطه اظهار داشت: در برخي از مناطق شهر گلپايگان (شهرك الوند و مسكن مهر) كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي است؛ لذا از رانندگان تاكسي جهت تردد در اين مسيرها به ميزان 10 دستگاه تقاضاي همكاري داريم.

عموهاشمي در ادامه با انتقاد از بالارفتن قيمت امتياز تاكسي و ميني بوس ها به نقل و انتقال بدون ضابطه آنها اشاره كرد و با بيان اينكه وظيفه شركت تعاوني تاكسي راني مهيا نمودن لوازم يدكي و وسايل مورد نياز حمل و نقل رانندگان است، افزود: دخالت در سياست گذاري حمل و نقل شهري و هرگونه نقل و انتقال تاكسي و ميني بوس بر عهده سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري يا سازمان تاكسي راني در شهرهاي ديگر است و افرادي كه خواستار فعاليت در اين بخش هستند بايد به سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري مراجعه و اقدام کنند.

وي يادآور شد: شهر گلپايگان با حدود جمعيت 50 هزار نفري و دارا بودن حدود 250 ناوگان؛ لذا سازمان حمل و نقل همگاني موظف است در انجام خدمات دهي مطلوب در امور حمل و نقل شهروندان اقدام کرده و بديهي است استفاده مطلوب و بهينه از خدمات رفاهي براي رانندگان را در صورت رضايتمندي مسئولين و مردم پيگيري کند.

عموهاشمي با انتقاد نسبت به مسير يك طرفه خيابان اصلي شهر گلپايگان اظهار داشت: در اين راستا با توجه به تردد شهروندان در راستای تغيير مسير تعيين شده پيشنهاد مي شود جهت كاهش بار ترافيكي نسبت به تغيير مسير خيابان اصلي گلپايگان تمهيداتي انديشيده شود تا مشكل ترافيكي اين خيابان مرتفع شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان ضمن تقدير از همكاري پليس راهور شهرستان تصريح كرد: شهروندان هرگونه شكايت و انتقاد از ناوگان حمل و نقل همگاني درون شهري و برون شهري را با شماره تماس هاي؛ (137) سامانه مديريت شهري شهرداري گلپايگان، (3285566) سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري گلپايگان، (124) اداره صنعت، معدن و تجارت، (3225900) اداره تعزيرات حكومتي اطلاع رساني کنند.

