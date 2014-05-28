640 زائر از کهگیلویه به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برومندزاده صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه این کاروان زیارتی با 15 اتوبوس به مرقد امام اعزام می شود، افزود: در طول این سفر سه روزه برنامه های فرهنگی، عقیدتی و مذهبی متنوعی برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 640 نفر از اقشار مختلف مردم به مرقد امام عزیمت می کنند، اظهار داشت: از این تعداد 160 نفر زن و 480 نفر مرد هستند.

برومندزاده با اشاره به نقش آفرینی رهبر کبیر اننقلاب اسلامی ایران در برهه های زمانی مختلف، افزود: امام خمینی(ره) با یک عمر مبارزه و زندگی در تبعید در بدترین شرایط روزگار تحولات ایران و جهان را زیر نظر داشته و مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی را رهبری کرد.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) هدف ها و آرمان های این انقلاب را به روشنی بیان کرده و در عمل نیز همه هستی خود را در راستای تحقق این اهداف صرف کرد.

فرمانده سپاه ناحیه دهدشت همچنین از فضاسازی مناسب شهرها و بخش های شهرستان کهگیلویه متناسب با ایام ارتحال امام خمینی(ره) و تشکیل ستاد پشتیبانی کاروان زیارتی مرقد مطهر امام خبر داد.