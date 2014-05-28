بوی آزاردهنده در اهواز مسئولان را به واکنش واداشت/ مهلت15 روزه به الکل سازی رازی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار خوزستان که مدت اخیر بارها در بحث معضلات جدی خوزستان مثل انتقال آب کارون، پروژه متروی اهواز و مسائل بهداشتی به خوبی نقش ایفا کرده است این بار نیز در اتفاقی که مردم اهواز را به شدت آزاد می داد ولی هیچ تحرکی از سوی مسئولان مشاهده نمی شد وارد عمل شد و مهلتی 15 روزه برای پایان دادن به این موضوع به مسئولان کارخانه الکل سازی رازی که یکی از کارخانه جانبی شرکت توسعه نیشکر خوزستان است، داد.

احمد سیاحی در این جلسه که پیش از ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده و بازدید کارشناسان محیط زیست استان، علت بوی نامطبوع منتشر شده در اهواز، فعالیت کارخانه الکل سازی رازی است و من همین جا اعلام می کنم اگر تا 15 روز آینده این کارخانه نسبت به رفع آلودگی اقدام قابل قبولی را انجام ندهد با وجود هر تنشی در جهت تعطیلی این کارخانه اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: مدیر عامل این کارخانه تا دوشنبه هفته آینده وقت دارد که برنامه زمانبندی خود و اقدامات انجام شده در جهت رفع بوی آزار دهنده را به ما اعلام کند. قرار نیست کل جمعیت شهر را فدای 260 کارمند این کارخانه کنیم و یا اینکه شهروندان ما فدای تولیدات و مسائل اقتصادی شوند. درست است که یک سری تعارضات طرح های ملی با منافع مردم استان وجود دارد اما نباید در زمینه مسائل زیست محیطی مشکلی داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: دیگر هیچ صنعتی در خوزستان بدون مجوز زیست محیطی شروع به کار نخواهد کرد. وقتی در زمنیه انتشار بوی بد در کلانشهر اهواز قوه قضائیه حکم صادر کند یعنی اینکه مسئولان کوتاهی کرده اند. مدیرعامل کارخانه الکل رازی که عدم حل مشکل را به ضامن نشدن یک نهاد یا ارگان دولتی برای دریافت تسهیلات ربط می دهد باید بداند دریافت تسهیلات آنها به ما مربوط نیست و متولیان امر که این کارخانه زیر مجموعه آن است باید به مشکل تسهیلات و تضمین رسیدگی کند. برای رفع مشکل در مرحله اول مالچ پاشی مطرح شد که یکی از بحث های جدی و اساسی این طرح نیز اعتبارات است و مسئولان این کارخانه نباید موضوعات را به هم گره بزنند.

سیاحی با تاکید بر اینکه تبخیر در حوضچه های کارخانه الکل رازی به معنای افزایش تولید بوی نامطبوع است، گفت: ای کاش مسئولین این کارخانه مسائل زیست محیطی را درست بررسی می کردند. درست است که در این کارخانه از یک صنعت و تکنولوژی جدید استفاده می کنیم و باعث اشتغالزایی، ایجاد ظرفیت صادرات و تولیدات داخلی می شود اما این نکته نباید فراموش شود که صنعت باید در خدمت مردم باشد. در حال حاضر یکی از بخش هایی که در جهان بیشترین قدرت را دارد بخش زیست محیطی است و حتی در برخی از کشورهای اروپایی قدرت محیط زیست بیشتر از وزارت دفاع است و اگر جایی لازم بود یک مرکز نظامی را هم به تعطیلی می کشاند.

وی در پایان گفت: متاسفانه به دلیل دخل و تصرف های بسیار زیاد، محیط زیست ما به خوبی حفاظت نشد و اکنون مشکلات فراوانی را در رودخانه های کشور داریم. ما به خوبی از اراضی خود حفاظت نمی کنیم. همه ما باید این را بدانیم که شاید محیط زیست زبان نداشته باشد اما در یک پروسه زمانی مشخص بلایی بر سر ما خواهد آورد که شاید با هیچ اعتباری حل شدنی نباشد. صنعت و تجارت باید در خدمت مردم باشد و هیچ کس حق ندارد محیط زیست را آلوده کند. یکی از اولویت های اول ما عدم ورود فاضلاب به آب هاست.

انتشار بوی نامطبوع در اغلب شب ها

احمدرضا لاهیجان زاده مدیر کل محیط زیست استان خوزستان نیز در این نشست گفت: در یک سال گذشته در بیشتر شب ها مردم برخی از نقاط شهر اهواز به وجود بوی نامطبوع و غیر قابل تحمل در سطح شهر اعتراض داشتند و شکایت های عمومی متعددی مطرح شد که در چند ماه گذشته این بوی نامطبوع در روز و تقریباً در تمام نقاط شهر اهواز قابل استشمام بوده است.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست برای یافتن منبع اصلی این بو در ابتدا شرکت هایی را که در گذشته اقدام به تخلیه غیر قانونی پسماند در اطراف کارون کرده و اکنون نیز مشکوک به تخلیه پسماند غیر قانونی هستند را مورد بررسی قرار دادند که مشخص شد هیچ گونه اثری از تخلیه پسماند در اطراف رودخانه کارون وجود ندارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان بیانن کرد: چهار تیم تحقیقاتی متشکل از کارشناسان محیط زیست برای یافتن منشا این بو شروع به کار کردند که ورودی های شهر اهواز نیز مورد بررسی آنها قرار گرفت و درنهایت مشخص شد شرکت تولید خمیر مایه و الکل سازی رازی عامل اصلی ایجاد این بوی نامطبوع است.

ویناس عامل بوی آزاردهنده

لاهیجان زاده ادامه داد: در زمان تولید خمیر مایه و الکل در این شرکت، از این محصولات پساب غلیطی به نام ویناس به وجود می آید که با بویی بسیار تند و مشمئز کننده همراه است. متاسفانه در حال حاضر این ماده در حوضچه هایی در محوطه این شرکت ذخیره می شود. در مواقعی که جهش وزش باد از جنوب به سمت شهر اهواز است، شاهد انتشار این بوی نامطبوع در شهر اهواز هستیم و این بو به قدری قوی است که با وجود فاصله 25 کیلومتری این شرکت از شهر اهواز اما این بو به اهواز منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه دو کارخانه الکل سازی در مقیاس کوچک تر از کارخانه الکل رازی اهواز در محل شهرک صنعتی خرمشهر در حال فعالیت است، گفت: مساحت حوضچه های کارخانه الکل سازی رازی 40 هکتار (400 هزار مترمربع) است و تولید فاضلاب شبانه روزی آن دو هزار و 100 متر مکعب است. به دلیل بوی بد و آزاردهنده ماده ویناس این کارخانه قوه قضائیه حکم چهار ماه حبس و دو سال تعلیق را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی صادر کرده است و اگر در دو سال این آلودگی را رفع نکند حکم چهار ماه حبس اجرا می شود.

علی احتشامی مدیر عامل کارخانه الکل رازی نیز ضمن حضور در این جلسه گفت: کارخانه الکل رازی در فاصله 35 کیلومتری از شهر اهواز قرار دارد و تولیدات ما به روش بیوتکنولوژی و در رده کارخانه های غذایی و دارویی است. حوضچه های این کارخانه در گذشته 32 هکتار بود که اخیرا به دلیل افزایش تولید حجم این حوضچه ها به 40 هکتار رسیده است. بخش خمیر مایه از سال 90 به بهره برداری رسیده است. ما ویناس را یک ماده ارزشمند می دانیم که هم می شود با آن محصولات با کیفیت را تولید کرد و هم از طریق آن به اشتغالزایی دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته مذاکراتی با آژانس انرژی های تجدید پذیر داشتیم برای دریافت تسهیلات که نه استانداری و نه وزارت جهاد کشاورزی ما را ضمانت نکردند. روال دریافت تسهیلات این آژانس اینگونه بود که یک ارگان دولتی باید درخواست ما را تائید می کرد تا موفق به دریافت تسهیلاتی حدود دو تا سه میلیون دلار شویم. امکان سنجی ویناس به عنوان مالچ توسط دانشجویان ارشد رشته خاک شناسی دانشگاه رامین انجام شده است که این بحث مسکوت مانده و از محیط زیست تقاضا داریم تا این مسئله را پیگیری کند.

مدیر عامل کارخانه الکل رازی بیان کرد: از ویناس مواد بسیار با ارزشی مانند کود، ولازین و اسیدها را که اکنون با قیمت های بسیار گزاف از خارج از کشور وارد می شود را می توانیم تولید کنیم. با یک شرکت اروپایی که کل پسماندهای زمین را به استثنای زباله های کاغذی و فلزی به سوخت های کربنی تبدیل می کنند صحبت کردیم و هزینه های این کار برای ما بسیار سنگین است و امکان اجرای آن را نداریم. بهترین پیشنهادی که برای رفع مشکل بوی بد ناشی از ویناس داریم این است که روی این ماده به عنوان مالچ کار کنیم که البته تولید خوراک دام را نیز در دستور کار خود داریم.

احتشامی با اشاره به اینکه تخمیر فاضلاب های منتهی به رودخانه کارون اهواز و زباله های دفن شده در این شهر نیز می تواند باعث آلودگی و ایجاد بوی بد باشد، گفت: محصولاتی که در این کارخانه تولید می شود (خمیر مایه و الکل) جزو محصولات خوب کشور است و ما برای خشک کردن ویناس و تبدیل آن به خوراک دام نیاز به فرهنگ سازی داریم زیرا متاسفانه جامعه ما از این بحث استقبال نمی کند.

فقط الکل سازی مقصر بوی بد نیست

وی عنوان کرد: به فکر صادرات ویناس که خواهان زیادی هم دارد هستیم و برای رفع مشکل بوی بد ناشی از این ماده ما حدود 10 راه حل داریم که هرچقدر پیش می رویم شرایط به گونه ای دیگر تغییر می کند. با ماده ویناس ما می توانیم یک سبدی از کالاهای مختلف را داشته باشیم که برای تحقق آن نیاز به پیگیری های بیشتر است. بخش الکل این کارخانه از سال 86 و بخش خمیر مایه آن از سال 91 شروع به فعالیت کرده است و ظرفیت سالانه الکل ما 33 میلیون لیتر و تولید 30 میلیون لیتر است و ظرفیت تولید سالانه خمیرمایه 10 هزار تن است که ما سالانه هشت هزار تن خمیر مایه را تولید می کنیم.

مدیر عامل کارخانه الکل رازی با تاکید بر اینکه تمامی علت بوی بد منتشر شده در اهواز متوجه آنها نیست، یادآور شد: با این فاصله زیادی که کارخانه تا شهر اهواز دارد برای اهواز به سمت این شهر غالب نیست و آلودگی را به طور کامل از سوی این کارخانه را قبول نداریم. تا سال گذشته عمده تولیدات یعنی حدود نصف ظرفیت های ما به کشورهای همسایه، اروپایی و ترکیه صادر می شد ولی این صادرات کاهش پیدا کرده و اکنون حدود 30 تا 40 درصد تولیدات را صادر می کنیم.

احتشامی در پایان گفت: در بخش خمیر مایه چون شرکت های داخلی و خارجی سابقه بیشتری دارند و ما نوپا هستیم رقابت سختی داریم. سال گذشته دو هزار و 500 تن که 25 درصد محصولات خمیر مایه ما محسوب می شد را به سوریه صادر کردیم که بیشتر زمان ما صرف تولید می شود.

هیچ بویی از زباله های اهواز منتشر نشده

علیرضا عالی پور معاون خدمات شهرداری اهواز نیز گفت: از سال 63 محل دفن زباله ها در برومی بود و بعد آن را به منطقه سفیره که در نزدیکی چهار شیر است تغییر دادیم. از سال 91 زباله را به صورت کاملا بهداشتی دفن کردیم و ظرف مدت این 30 سال هرگز بویی را در اهواز انتشار نکردیم.

وی افزود: این خارج از انصاف است که مدیر عامل کارخانه الکل رازی یکی از علت های بوی بد را تخمیر ناشی از دفن زباله اعلام کند. از سال 89 سیستم جمع آوری زباله مکانیزه شده است و تا قبل از این سال جمع آوری زباله به صورت روباز و از طریق کامیون و خاور انجام می شد اما هرگز ما بویی را در سطح شهر از این طریق انتشار نکردیم.

سیکل کارخانه الکل سازی رازی کامل نیست

پیمان کاظمی نژاد مدیرکل دفتر فنی و مهندسی استانداری خوزستان نیز در این جلسه گفت: چرخه و سیکل کارخانه الکل سازی رازی کامل نیست و ماده تولیدی ویناس آن همیشه روی زمین می ماند و مسئولان این کارخانه فکری برای این ماده نکرده اند و تنها فضای حوضچه ها را افزایش می دهند. وقتی کارخانه ای وارد بهره برداری می شود تمام مسائل از جمله مسائل زیست محیطی را لحاظ می کنند که این کارخانه به مسئله زیست محیطی به خوبی نپرداخته است.

وی تصریح کرد: ماده ویناس مانند یک شمشیر دو لبه است که اگر به خوبی از آن استفاده شود فواید زیادی خواهد داشت. در کارخانه الکل سازی رازی هزار متر مکعب ویناس در بخش الکل و یک هزار و 100 متر مکعب ویناس در بخش خمیر مایه تولید می شود.

وی در پایان گفت: در کارخانه الکل سازی رازی 36 هزار ملاس در بخش الکل سازی و 150 هزاری که در بخش خمیر مایه استفاده می شود. در بخش الکل سازی هزار متر مکعب آب و در بخش خمیر مایه نیز یک هزار و 800 متر مکعب آب استفاده می شود. همچنین 100 هزار لیتر الکل در روز و 30 تن خمیر مایه روزانه تولید این کارخانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به گفته مدیرکل محیط زیست استان خوزستان کارخانه الکل سازی رازی اهواز تنها یک مجوز ارزیابی زیست محیطی اولیه دارند و برای شروع به کار الکل سازی و بهره برداری از کارخانه اقدام به دریافت استعلام از محیط زیست استان نکرده اند.