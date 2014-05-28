متولیان با ایجاد زیرساختها چرخ گردشگری فارس را حرکت دهند

به گزارش خبرنگارمهر، مجید ارشاد ظهر چهارشنبه درهمایش ملی گردشگری ملی معاصر بیان کرد: باتوجه به اینکه ایران در زمینه صنایع دستی رتبه سوم و کشور فرهنگی اجتماعی رتبه دهم را برخورداراست باید تلاش داشته باشیم با ایجاد خلاقیت وجاذبه های گردشگری، رتبه صنعت توریستی خود را در دنیا ارتقا دهیم.

وی اضافه کرد: امروزه تمام دنیا بدنبال توسعه صنعت پاک وپایدار و درآمدزای گردشگری هستند که نیاز است مسئولان مربوطه نیز با فراهم ساختن زیرساخت های این صنعت، چرخ گردشگری فارس را به حرکت درآورند.

این مقام دانشگاهی رسالت دانشگاه را در زمینه تولید علم و ارائه راهکار در زمینه های مختلف جامعه دانست وافزود: امروزه اصلی ترین نیاز استان ،حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است که مهم ترین راهکا رآن توجه داشتن به اقتصاد دانش بنیان است.

ارشاد دانشگاه شیراز را یکی از مهمترین پتانسیل های استان معرفی کرد و یاد آور شد: دانشگاه شیراز با برخورداری از 700 هیئت علمی و 19 هزار دانشجو توانسته در تمامی زمنینه های علمی ایجاد محتوا کند که نیاز است مسئولان مربوطه با بهره گیری از مقالات علمی اساتید دانشگاه جاذبه های توسعه ای استان را افزایش دهند.

رئیس دانشگاه شیرازبااشاره به جایگاه پنجمی آکوتوریسم ایران در دنیا ،گفت: باید بتوانیم با ایجاد انگیزه توریستی وگردشگری جایگاه ایران را ارتقا دهیم.

در ادامه همایش رئیس اتاق بازرگانی شیراز اشاره ای به تامین نیاز بخش خصوصی در زمینه گردشگری و قرارگرفتن جایگاه ایران دربخش ایجاد زیرساخت گردشگری کرد.

فریدون فرقان اضافه کرد: متاسفانه ایران از بین 144 کشور گردشگر در رتبه 133 جای گرفته که نیاز است قدری کارشناسانه به این موضوع توجه شود.

به عقیده وی اگر صنعت گردشگری را توسعه دهیم قادر خواهیم از رشد اقتصادی برخوردار شویم که برای رسیدن به این اهداف تغییر دادن نگرش مسئولان مربوطه را نیازدارد.