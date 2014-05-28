خدمات رسانی رایگان حمل‌ و ‌نقل عمومی در سالروز ارتحال امام(ره) 

به گزارش خبرگزاري مهر ، علی چناری با اعلام این خبر افزود: روز 14 خرداد برای مجموعه شهرداری تهران به عنوان یک مراسم ملی و مذهبی وبه نوعی بزرگداشت معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی است در نتیجه تلاش می‌کنیم با بهترین خدمات‌رسانی به زائران مراسم این روز هرچه با شکوه‌تر برگزار شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه بیشتر زائران حرم مطهر حضرت امام(ره) از شهرهای دور و نزدیک به تهران سفر می‌کنند، ادامه داد: به همین دلیل ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در روز ارتحال امام (ره) نشان دهنده نوع مدیریت شهرداری در کلانشهری همچون تهران نیز خواهد بود.

چناری با اشاره به وظایف کمیته حمل‌و‌نقل ستاد ارتحال امام شهرداری تهران یادآور شد: کمیته حمل‌و‌نقل ستاد ارتحال امام شهرداری تهران در دو موضوع تردد آسان زائران و همچنین نظم در استقرا ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی تمرکز دارد.



معاون اجرایی سازمان ترافیک شهر تهران اظهار داشت:کمیته حمل‌و‌نقل عمومی ستاد ارتحال امام(ره) شهرداری تهران تمامی خدمات رسانی خود را با استفاده از سه ناوگان مترو، اتوبوس و تاکسیرانی انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد عمده این کمیته بحث تردد روان و استقرار منظم با در نظر گرفتن آسایش، آرامش، امنیت و همپوشانی سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی است؛ در خصوص رعایت ایمنی و امنیت در جابه‌جایی مسافران با ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه کرد: با توجه به اینکه 5 هزار دستگاه اتوبوس از ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران در روز ارتحال امام(ره) اقدام به خدمات رسانی به شهروندان و زائران خواهند کرد؛ از ماه گذشته اتوبوس‌هایی که به این منظور انتخاب شده‌اند برای انجام معاینه فنی و رفع مشکلات احتمالی چک شده‌اند. اعتقاد داریم که ناوگان اتوبوسرانی حتما بدون نقص فنی و مشکلات ایمنی باشند.

دبیر کمیته حمل‌و‌نقل ستاد ارتحال امام شهرداری تهران ادامه داد: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم از اتوبوس‌هایی برای جابه‌جایی زائران حرم مطهر استفاده می‌کنیم که سن آنها بیشتر از 5 سال نباشد. از سوی دیگر وزارت کشور نیز به مانند سال‌های قبل بحث بیمه زائران حرم امام(ره) را از زمانی که از ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی استفاده می‌کنند تا به مقصد برسند و در مدت زمانی که در حرم امام(ره) حضور دارند برعهده دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به استفاده از 10 پارکینگ در احراف حرف امام(ره) برای ساماندهی و استقرار اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی توضیح داد: در 22 پهنه‌ای که در اطراف حرف در نظر گرفته شده است 10 پارکینگ برای استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و خودروهای شخصی در نظر گرفته‌ایم. این پارکینگ‌ها در ورودی‌های حرم مطهر قرار دارند.

چناری ادامه داد:در این پارکینگ‌ها براساس حجم مسافرانی که از شهرهای مختلف به تهران می‌آیند در مبادی ورودی شهر تهران مسیرهایی را تعریف و در این رابطه نقشه‌هایی را در تیراژ 40 هزار نسخه تهیه کرده‌ایم که دراختیار ستادهای استانی قرار گرفته است.

به گفته معاون اجرایی سازمان ترافیک شهر تهران؛ رؤسای کاروان‌هایی که از استان‌های مختلف وظیفه هدایت و مدیریت کاروان‌ها را برعهده دارند براساس تعریف‌هایی که از مسیرها روی این نقشه انجام داده‌ایم، به خوبی می‌دانند از کدام ورودی شهر تهران باید وارد پایتخت شده و از کدام مسیر به سمت حرم مطهر امام(ره)حرکت کنند. همچنین برای هرکدام از اتوبوس‌هایی که از استان‌های مختلف به حرم می‌آیند شماره‌های خاصی را مطابق با شماره پارکینگ‌هایی که این اتوبوس‌ها در آن مستقر می‌شوند، در نظر گرفته‌ایم. از سوی دیگر پارکینگ‌ها را با رنگ‌های خاصی تفکیک کرده‌ایم که زائران شهرستانی نسبت به رنگ پارکینگی که اتوبوس‌شان در آن مستقر هستند نیز توجیه خواهند شد.

وی تاکید کرد:یکی دیگر از اقدامات این کمیته برای راهنمایی زائران چاپ و توزیع تراکت‌هایی است که روی آن شماره اتوبوس، پارکینگ و راننده اتوبوس چاپ شده است که زائران شهرستانی می‌توانند به وسیله این تراکت‌ها مسیر خود را انتخاب کنند.

دبیر کمیته حمل‌و‌نقل عمومی ستاد ارتحال امام شهرداری تهران با بیان اینکه راهنمایایی نیز با لباس‌های متحد الشکل به عنوان ستاد گمشدگان وظیفه هدایت و راهنمایی زائران را به پارکینگ‌ها و وسایل نقلیه عمومی برعهده دارند، گفت: در روز 14 خرداد تمامی خدمات حمل‌و‌نقلی از قبیل مترو و اتوبوسرانی رایگان است. همچنین سازمان تاکسیرانی پایتخت نیز با اختصاص 50 دستگاه ون در مسیرهای داخل محدوده حرم به ویژه از پارکینگ‌ها تا نزدیکی صحن‌های حرم امام خمینی(ره) وظیفه جابه‌جایی زائران را برعهده دارند.

وی اظهار داشت:در این رابطه شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران نیز با اختصاص 5 هزار دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و عمومی از 700 نقطه تهران اقدام به انتقال زائران به حرم امام (ره) می‌کنند.



معاون اجرایی سازمان ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برنامه مترو برای جابه‌جایی زائران در روز ارتحال امام راحل نیز توضیح داد:شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ازاولین ساعات روز 14 خردادماه با سرفاصله‌های 5 دقیقه‌ای مسافران را به حرم امام(ره) منتقل می‌کند و در زمان بازگشت نیز با توجه به اینکه حجم مسافران در پایان مراسم بیشتر خواهد بود سرفاصله قطارهای مترو به 3 دقیقه کاهش خواهد یافت.