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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

اسامی برگزیدگان پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی

اسامی برگزیدگان پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی

«پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی» با تقدیر از 14 بانوی فرهیخته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، «پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی» چهارشنبه 7 خرداد با حضور آیت الله محمدی ری شهری و حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این همایش از 14 بانوی فعال قرآنی یه شرح ذیل تجلیل شد:

زهره سلطان الکتابی (قم) مادر خانواده قرآنی دارای 2 فرزند حافظ قرآن، فتحیه فتاحی زاده (تهران) دکترای علوم قرآن و حدیث و طلبه، هیأت علمی دانشگاه، عضو خانواده ایثارگران، پژوهشگر و مولف کتب متعدد قرآنی، غصون مسلمی (تهران) حافظ کل قرآن، مدرس فعال در رشته حفظ و خادم القرآن الکریم، مولف و داور قرآن، عاطفه حیرت (اصفهان) حافظ کل قرآن، دکترای مشاوره خانواده و رتبه برتر دانشگاه و محقق و پژوهشگر در زمینه روانشناسی دینی، رقیه مجیدی (کرمان) خواهر یک شهید و یک آزاده، واقف قرآنی، مدیر قرآنی، پژوهشگر و مربی هنرهای قرآنی، معصومه امیراینانلو (تهران) عضو هیأت علمی دانشگاه، پژوهشگر، هنرمند و صاحب آثار نقاشی و خطاطی قرآنی، مریم سعیدی (مرکزی) حافظ کل قرآن، رتبه برتر مسابقات کشوری اوقاف، داور کشوری، کارشناس ارشد علوم قرآن، مدیر قرآنی و مدرس قرآن، سمیه مروتی (تهران) حافظ کل قرآن، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، فرزند جانباز و آزاده تهیه کننده برنامه های قرآنی در رسانه ملی، سیمیندخت بهزادپور (تهران) مبلغ فعال فرهنگی قرآنی، پژوهشگر و مولف کتب متعدد، مدیر، نسرین نافذ کلام (تهران) داور پیشکسوت مسابقات قرآن، مدرس و استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآنی و صاحب مقالات متعدد در زمینه‌های علوم قرآن، منیژه زمانی (تهران) فعال در عرصه اطلاع‌ر سانی قرآنی و فعالیت دینی در فضای مجازی، حافظ و مربی قرآن، صدیقه ذبیحی (اصفهان) واقف با نیت مسجد و دارلقرآن الکریم، معلم قرآن، گل افشان نوروزی (فارس) حافظ قرآن، مادر خانواده قرآنی و دارای سه فرزند حافظ کل قرآن و سمیه حاج علی (تهران) قاری قرآن، کارشناس ارشد علوم قرآن کریم، رتبه دار مسابقات قرآن در سطح کشوری و بین‌المللی و مدرس قرآن
 

کد مطلب 2300611

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