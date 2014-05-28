ضرورت تقویت پایگاه های مردمی در مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاري مهر ،چهارمین نشست تخصصی شورا از سری نشست های ماهانه با عنوان "نقش مدیران شهری در مدیریت بحران ، تجربه دو شهر تورنتو و کالگری " با حضور احمد مسجد جامعی رییس شورای شهر، رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت ف محیط زیست و خدمات شهری شورا و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه شهری برگزار شد. همچنین دکتر علی عسگری عضو هیات علمی دانشکده هنر و مطالعات تخصصی اتکینسون دانشگاه یورک کانادا به عنوان سخنران این نشست حاضر بود.

علی عسگری ابتدای سخنان خود با اشاره به سیستم و ساختار مدیریت شهری در کانادا گفت: منظور از مدیریت شهری در کانادا در برگیرنده شهردار و شورای شهر است بدین معنا که شهردار یک عضو شورا بوده و رییس شورای شهر هم می باشد.

وی با اشاره به بحران هایی که کشور کانادا در طول سالیان گذشته تجربه کرده افزود: در سال 2013 کشور کانادا 7 درصد از خسارات جامعه جهانی در بحران های طبیعی را متحمل شد که برای کشوری با 21 میلیون جمعیت رقم بالایی است ولی با این حال این کشور توانسته این بحران ها را پشت سر بگزارد.

عسکری همچنین به ساختار دولت کانادا اشاره کرد و ادامه داد: کانادا یک کشور فدرال است که این دولت در مسائل محله ای و منطقه ای دخالت نمی کند ، بنابراین مسئولیت مدیریت بحران در سطح محله و منطقه با مدیریت شهری یعنی شهردار و شورای شهر است که در بالادست به وزیر ختم می شود.

عسکری در ادامه نشست به معرفی دو شهر کالگری و تورنتو پرداخت و ابرزاکرد: شهر تورنتو دارای 2.5 میلیون نفر جمعیت است که البته این شهر با مجموعه شهری اطراف خود 5 میلیون نفر جمعیت دارد. این در حالی است که شهر کالگری دارای یک میلیون نفر جمعیت می باشد. در این دو شهر مدیریت بحران بر عهده مدیریت شهری است بدین گونه که کمیته ای برای مدیریت بحران از شورای شهر انتخاب می شود که شهردار هم جز این کمیته می باشد.

عسکری در ادامه به بحران دو شهر سیل در دو شهر تورنتو و کالگری اشاره کرد و گفت: بحران سیل یکی از بی سابقه ترین بحران های شهر کالگری بود که در کنار طوفان یخ یکی از پر خسارت ترین بحران ها در کشور کانادا محسوب می شود. این بحران در نتیجه گرم شدن یکباره زمین و متعاقب آن آب شدن برف های کو های راکی و نیز بارش مداوم 3 روزه باران که به 200 میلیمتر هم رسید به وجود آمد.

در اثر این بحران 75 هزار نفر تخلیه شدند و 10 ملیارد دلار هزینه بازسازی براورد شد که این بحران را به پر خسارت ترین بحران کانادا تبدیل کرد.

همچنین بحران سیل تورنتو نیز در فاصله کمی از سیل اول اتفاق افتاد گرچه به شدت کالگری نبود. سیل تورنتو در هشتم جولای 2013 دوهفته بعد از کالگری اتفاق افتاد که به موجب آن 126 میلیمتر باران در عرض دو ساعت بارید و 850 میلیون دلار خسارت بیمه ای برای آن برآورد شد.

عسگری در ادامه مقایسه رفتاری این دو شهر در مواجه با بحران سیل اشاره کرد و آن را نمونه های مدیریت بحران از سوی مدیران شهری معرفی کرد. وی در تشریح این رفتار ها گفت: شهردار کالگری در اولین ساعات وقوع بحران سفر خود را لغو کرد و به شهر برگشت و در اطاق مدیریت بحران حضور پیدا کرد. حال آنکه شهردار تورنتو با خانواده اش در خودرو در حال خنک شدن بودند.

وی ادامه داد: شهردار تورونو بر خلاف شهردار کالگری به اظهار نظر های واهی و حساب نشده می پرداخت که سبب تلفات بیشتر به مردم می شد. وی به جای استفاده از واحد میلیمتر در اندازه گیری میزان بارش از سانتیمتر استفاده کرد.

عسکری اضافه کرد: شهردار کالگری ارتباط با مردم را به عنوان یک اصل در مدیریت بحران قرار داد به گونه ای که 89 هزار پیغام در صفحه وی از سوی مردم نوشته شد. این عملکرد شهردار سبب شد تا مردم بهتر در جریان عملکرد مدیریت شهر قرار گیرند و خود را اماده مشارکت کنند تا جایی که وقتی مدیران احساس نیاز به 600 داوطلب کردند 3هزار داوطلب حاضر شدند. عملا با این اتفاق بار اصلی مدیریت بحران از مسئولین به مردم انتقال یافت .

عسکری همچنین یاد آور شد: چنین رفتاری از سوی شهردار کالگری سبب شد تا مردم تشخیص بهتری نسبت به مدیریت شهری داشته باشند آنچنان که عملکرد ضعیف شهردار تورنتو باعث تنفر عمومی از وی شد. همچنانکه شورای شهر تورنتو با مشاهده این وضعیت خواستار استعفای شهردار شد که با مخالفت وی شورا مسئولیت کمیته مدیریت بحران را از وی سلب کرد.

وی همچنین یاد آور شد: البته در مواقع بحران باید به زیر ساخت های شهری توجه شود همچنانکه مترو همینطور که می تواند یک جان پناه باشد می تواند یک تهدید هم به شمار آید. فرسودگی زیر ساخت های شهری به عنوان یک تهدید در بحران ها به شمار می آیند.

عسکری در پایان خاطر نشان کرد: در پایان هر بحران کار شورای شهر تازه شروع می شود به گونه ای که بودجه و تامین مالی بازسازی، تغییر قوانین شهری موجود ،تهیه طرح های جدید و مسائل حقوقی از این دست است.

در پایان نشست احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید بر 3 نکته توجه کنیم ، نخست آنکه در مدیریت بحران مطروحه نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل می شوند که البته عکس آن نیز امکان دارد. مدیریت بحران در سایه انسجام اجتماعی منتج می شود و این انسجام از مدیریت شهری نشات می گیرد. کاری که ما در نمایشگاه کتاب کردیم .

وی ادامه داد: پدافند غیر عامل سندی دیگری است که در زمینه مدیریت بحران برای ما وجود دارد.

وی در تشریح ساختار مدیریت بحران کشورمان توضیح داد: در شرایط بحران وزارت کشور است که تولیت را به عهده می گیرد.

مسجد جامعی همچنین در خصوص نقش اطلاع رسانی در مدیریت بحران گفت: اطلاع رسانی از مواردی است که در مدیریت بحران بسیار حائز اهمیت است همچنانکه ما در زلزله بم هر روز ویژه نامه زلزله را در خود بم منتشر می کردیم تا شهروندان از اوضاع آگاهی یابند. گرچه نوع و سرعت اطلاع رسانی باید مد نظر قرار گیرد . این نکته را نباید از نظر دور داشت که باید رسانه های سنتی ، جدید و مدرن را دخیل کرد.

مسجد جامعی همچنین به ظرفیت شبکه های اجتماعی اشاره کرد و افزود: استفاده از شبکه های اجتماعی باید متناسب با قوانین کشور ما باشد .

رییس شورا همچنین خاطر نشان کرد: تقویت پایگاه های مردمی یکی از مهمترین اقداماتی است که در مدیریت بحران باید شکل گیرد. امروزه نهاد های مردمی نظیر مدیریت محله و ان جی او ها می توانند پشتوانه خوبی برای مدیریت شهری در مواقع بحران باشند ،آن هم در شرایطی که همچنان در اجرای سیستم یکپارچه مدیریت با مشکل مواجه هستیم . به نظر می رسد در مواجه با بحران ها تشکیلات محله ای بسیار کار آمد تر خواهند بود تا گرفتار آمدن در سلسله مراتب دولتی.

رحمت الله حافظی: حضور شهردار در محل بحران نقطه قوت نیست/ برق جایگزین انرژی های مخاطره آمیز

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیزدر این نشست گفت: در این گزارش ما با دو شهردار مواجه هستیم که از یک اختیار قانونی برخوردار هستند اما رفتاری متفاوت بروز می دهند که این تفاوت از شخصیت آنها نشأت می گیرد.

رحمت الله حافظی ادامه داد: این که شهردار عضو شورا باشد یک نقطه قوت محسوب می شود چرا که به نیاز های خود واقف خواهد بود اما اینکه شهردار خود رییس شورا باشد نه چرا که جایگاه ناظر و مجری یکی می شود.

وی در ادامه به حادثه سیلاب مترو تهران اشاره کرد و گفت: تهران هم دچار بحران هایی از این دست شده در حالی که ما شاهد رفتار دیگری بودیم . حضور در صحنه بحران و عملیات یک نقطه قوت نیست که البته با واژگونی جرثقیل هم تهدیدی برای جانمان باشد. بلکه این یک نقطه ضعف است، شهردار باید به مانند یک فرمانده در اطاق مدیریت بحران حضور داشته باشد و هماهنگی های لازم را به وجود آورد.

حافظی همچنین یاد آور شد: مشکلی که شهر تهران در هنگام وقوع بحران ها با آن دست به گریبان است عدم دسترسی به محدوده ها و نیز انسداد معابر به دلیل تخریب ساختمان های بلند مرتبه است. همچنین توسعه شبکه گاز رسانی به تمام محلات سبب شده که در پی وقوع آتش سوزی بعد از زلزله تهران با بحران بزرگتری مواجه شود. از اینرو باید به فکر انرژی نیروگاه های جایگزین باشیم که برق گزینه مناسبی است.