تروریستها را نابود می کنیم/ماه رمضان شاهد الانبار جدیدی خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی از تلاش خود برای برگزاری کنگره فراگیر وحدت ملی در الانبار خبر داد و افزود: اولویت کنونی در حال حاضر غلبه بر داعش و القاعده به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای بازگشت ساکنان به منازل مسکونی همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان است.

وی خاطر نشان کرد ریشه کنی تروریستها در الانبار به طول نمی انجامد و عراق در رمضان از انبار جدید استقبال می کند.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: ساکنان الانبار قادر به مقابله با داعش و القاعده همانند سالهای2006و2007 هستند. درک نکردن برخی از سیاستمداران و القا کردن این مطلب به مردم که جنگ با القاعده در الانبار ضد ساکنان آن است باعث تاسف است.