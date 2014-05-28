تعاملات گسترده برای بزرگ ترین گردهمایی سیمان در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود ظرفیت های وسیع صنعت سیمان و وجود 70 کارخانه فعال در کشور، نیاز به وجود نمایشگاهی مستقل و بزرگ در این زمینه به شدت احساس می شود.

استان اصفهان نیز با دارا بودن واحدهای عظیم تولیدی که توانمندی خود را در این بخش به اثبات رسانده و به برندهای مطرح کشور و خاورمیانه تبدیل شده اند، نیازمند نمایشگاهی جامع در این خصوص است.

با توجه به اینکه ایران سومین تولیدکننده سیمان جهان است، متأسفانه نمایشگاهی در خور شأن این صنعت در کشور برگزار نمی شود، نمایشگاهی که بتواند جزء اولین ها در جهان باشد و رخداد بین المللی مهمی محسوب شود.

تنها نمایشگاه مؤثر و جامعی که تاکنون در این زمینه برگزار می شده است، از سوی انجمن سیمان وقت ترتیب داده می شد که آخرین دوره خود را در سال 1390 برگزار کرد. این نمایشگاه که تلاش می شد تمام نیازهای صنعت سیمان در آن پوشش داده شود، مکانی برای حضور تمام مدیران سیمان ایران بود. اما پس از آن نمایشگاهی درخور، جامع و هدف گذاری شده برگزار نشده بود.

به همین دلیل اولین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان در اصفهان با حضور بیش از یکصد شرکت کننده برگزار می شود که 20 درصد مشارکت کنندگان آن شامل شرکت های خارجی و یا دارندگان نمایندگی خارجی هستند.

شرکت های حاضر در این نمایشگاه، تأمین کننده، تجهیز کننده، پیمانکاران و مشاوران صنعت سیمان در تمامی حوزه ها از بخش مشاوره تا تأمین مواد اولیه هستند. همچنین هولدینگ های بزرگ سیمان ایران یعنی فارس، خوزستان و غدیر در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

شرکت FLsmith و شرکت هایی از کشورهای هند، ترکیه، برزیل و چین نیز در این نمایشگاه مشارکت دارند.

ماهیت این نمایشگاه به گونه ای است که علاقمندی به بازدید از سوی متخصصین، صاحب نظران و خریداران سیمان ایران زیاد است و به همین دلیل اقدامات لازم به منظور دعوت از خریداران سیمان ایران در حال انجام است.

برای برگزاری این نمایشگاه تاکنون در دو کنفرانس بزرگ دنیا یعنی Cemtech 2014 و Intecem2014 اطلاع رسانی شده است.

در این رویدادها کاتالوگ، بروشور و اطلاع رسانی جامعی انجام شده و استقبال وسیعی برای حضور و بازدید از سوی خریداران و تأمین کنندگان خارجی سیمان ایران صورت گرفته است.

به طور کلی هدف از برگزاری این نمایشگاه تجهیز صنایع سیمان و توسعه بازار برای صنعت سیمان است. از جمله اهداف و رویکردهای در نظر گرفته شده، تکمیل زنجیره تولید برای دستیابی به اهداف و خدمات با ارزش افزوده بالاتر به منظور افزایش صادرات، توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع در حوزه سیمان و صنایع وابسته، انتقال و ارتقای دانش و فناوری و توسعه تکنولوژی ساخت با رویکرد بومی سازی و افزایش تولید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت قابل اطمینان است.

همچنین هماهنگی ها و برنامه ریزی هایی به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی صورت گرفته است. نشست های بررسی مسایل روز سیمان ایران از دیگر برنامه ها است که محورهایی چون بازاریابی و فروش مجازی، آشنایی با دستاوردها و تجهیزات تأمین کنندگان و ارایه دهندگان خدمات از این جمله خواهد بود.

همچنین در صورت همکاری متخصصین و کارشناسان صاحب نام سیمان ایران، انجمن ها و اتحادیه های مرتبط با صنعت سیمان، همایش و یا میزگردهای تخصصی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

