ماموستا مجتهدي در وحدت كشور پيشگام بود/ معرفي امام جمعه جديد سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرمعلی فراشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان اظهار داشت: در راستای تجلیل از شخصیت وارسته ماموستا مجتهدی ستادی تحت عنوان ارتحال امام جمعه فقید سنندج راه اندازی شده است.

وی پرداختن به ابعاد زندگی و شخصیت ماموستا مجتهدی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در پیام خود وی را الگوی وحدت و چهره ای تقریبی معرفی کردند را از جمله اهداف برگزاری این همایش دانست و افزود: مرحوم مجتهدی شخصیتی جهانی داشت و نباید محصور در استان باشد و باید وی را به تمام جهان اسلام معرفی کرد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به شخصیت فرا ملی مرحوم ماموستا مجتهدی امام جمعه فقيد سنندج، بیان کرد: در یک برنامه نمی توان به زوایایی از زندگی آن مرحوم و خدمات وی در حوزه دین پرداخت و از این رو در نظر داریم همایشی در شان و منزلت آن مرحوم در سنندج برگزار کنیم.

حجت الاسلام فراشی یادآور شد: بدون شک پرداختن به شخصیت امام جمعه فقید سنندج ماموستا مجتهدي می‌ تواند نقش مهمی در تقویت تقریب مذاهب و وحدت اسلامی داشته باشد.

وی ادامه داد: ماموستا مجتهدی چون شخصیتی جهانی و چهره ‌ای تقریبی دارد و در منطقه دارای جایگاه خاصی است و به همين دليل معرفي اين چهره ديني و مذهبي در كشور و حتي منطقه می ‌تواند بستر مناسبی برای تقویت وحدت اسلامی باشد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: همچنین همایشی برای معرفی بیشتر ماموستا مجتهدی در خصوص بررسی و تبیین زوایای مختلف شخصیت و زندگی سرشار از برکت این عالم روحانی برگزار می شود.

حجت الاسلام فراشی افزود: هدف گذاری ما برگزاری کنگره‌ ای با حضور اندیشمندانی از مناطق مختلف درباره تبیین و بررسی زندگی ماموستا مجتهدی و جایگاه آن در دین است.

امام جمعه سنندج معرفی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعيين امام جمعه جديد سنندج و معرفي وي در روز 10 خرداد ماه سال جاري بیان کرد: معرفی امام جمعه جدید سنندج همزمان با مراسم چهلم و گرامیداشت ماموستا مجتهدی در هفته آینده برگزار می شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در مورد انتخاب جایگزین امام جمعه فقید سنندج یادآور شد: به دنبال فردی بودیم که حداقل ویژگی‌ های ماموستا مجتهدی را داشته و یا به ایشان نزدیک باشد و به همين دليل اين روند تا حدودي طولاني شد ولي در نهايت فرد مورد نظر انتخاب شد و روز شنبه 10 خرداد ماه معرفي مي شود.

حجت الاسلام فراشی ادامه داد: قریب به ‌اتفاق علمای دینی استان جزو شاگردان امام جمعه فقید سنندج بوده ‌اند و این می‌ طلبید کسی را به عنوان جایگزین ماموستا مجتهدی انتخاب کنیم که حداقل هم وزن ایشان باشد.

وی گفت: با بررسی ‌های انجام شده جمع بندی‌ های لازم در این خصوص صورت گرفت و فردی از علمای دینی استان را که بیشترین ویژگی‌ های ماموستا مجتهدی را دارد به عنوان جایگزین وی انتخاب شده است و روز شنبه همزمان با مراسم چهلم امام جمعه فقید سنندج معرفی می شود.