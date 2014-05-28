خداوند به دلیل نیت خالص به شهدا ثواب بالای معنوی عطا کرده است/ حضور دو شهید گمنام در یادواره شهدای دانشجوی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری صبح چهارشنبه در یادواره 18 شهید دانشجوی دامغانی که در دانشگاه این شهر و با حضور دو شهید گمنام برگزار شد با یادآوری این نکته که نیت خالص شهدا عامل موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی بود افزود: شهدا از خواسته ها و علایق مادی خود گذشتند تا بتوانند ارزش های دین اسلام را بین مردم زنده نگه دارند.

وی با بیان آیه ای از قرآن که می فرماید شهدا زنده اند و نزد پروردگار خود روزی می خورند، خاطر نشان کرد: حتی در ذهنمان هم نباید شهدا را مرده فرض کنیم بلکه آنان زنده اند و این آیه نشان از جایگاه والای آنان نزد خداوند متعال دارد.

این راوی هشت سال دفاع مقدس با تاکید بر این که ایمان، توسل به اهل بیت(ع)، اطاعت از ولی فقیه، پشتکار و اراده شهدا باعث پیروزی انقلاب شد تصریح کرد: امروز با مطالعه وصیت نامه شهدا می توانیم بیشتر با افکار و اهداف انان آشنا شویم.

میر علی اکبری در پایان عنوان کرد: در بیشتر وصیت نامه های شهدا آمده که مردم پشتیبان ولایت فقیه باشند و به خواهران توصیه شده که عفاف و حجاب را رعایت کنند که از خون شهدا کوبنده تر است.

در این آئین معنوی که توسط پایگاه مقاومت بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان و با همکاری معاونت فرهنگی این دانشگاه و بسیج دانشجویی سپاه برگزار شد، دانشجویان و شرکت کنندگان با پیکر های پاک این دوشهید عهد و میثاق بستند که ادامه دهنده راه شهدا و حماسه سازان دفاع مقدس باشند.



