آغاز صدوسومین اجلاس جهانی کار/ نمایندگان ایران به ژنو رفتند

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آغاز یکصدوسومین اجلاس جهانی کار از فردا در شهر ژنو کشور سوئیس خبر داد و گفت: 28 ماه مه تا 12 ژوئن برابر با 7 تا 22 خردادماه، اجلاس جدید با حضور نمایندگان کشورها در سوئیس مقر سازمان جهانی کار گشایش خواهد یافت.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: قرار است از هیئت نمایندگان کارگری اعزام شده، گروهی در هفته اول و گروهی نیز تا پایان هفته دوم اجلاس در ژنو حضور داشته باشند.

ابوی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی ها، نمایندگان کارگران در اجلاس امسال پیشنهاداتی را به سازمان جهانی کار ارائه خواهند کرد. همچنین پیگیری برای انجام برخی ملاقات ها نیز در دستور کار خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری به لزوم تشکیل کمیته ای مشترک از نمایندگان کارگران کشور برای برنامه ریزی جهت حضور در اجلاس های بین المللی خبر داد و گفت: همچنین نمایندگانی نیز از دولت و کارفرمایان در اجلاس امسال حضور خواهند یافت و بزودی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای حضور در نشست سازمان بین المللی کار راهی ژنو خواهد شد.

به گزارش مهر، سازمان جهانی کار نیز در گزارشی اعلام کرد: یکصد و سومین اجلاس جهانی کار با حضور نمایندگانی از دولت ها، کارگران و کارفرمایان 185 کشور جهان از 28 ماه مه میلادی تا 12 ژوئن 2014 در ژنو گرد هم خواهند آمد.

برگزاری نشست مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت های کشورها برای بحث و بررسی مسائل مرتبط با بازار کار و اشتغال، دیدارهای مشترک، تشکیل کمیته های اجلاس و همچنین اتخاذ تصمیم گیری برای اجلاس سال آینده از برنامه هایی است که از سوی سازمان جهانی کار برای نشست امسال اعلام شده است.