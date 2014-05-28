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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۰

حجت الاسلام شاهرودی:

عقب ماندگی برخی استان های کشور ناشی از نبود پژوهش های کاربردی است

عقب ماندگی برخی استان های کشور ناشی از نبود پژوهش های کاربردی است

سنندج-خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: عدم توسعه وعقب ماندگی برخی از استان های کشور ناشی از نبود پژوهش های کاربردی است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمدحسینی شاهرودی ظهر امروز چهارشنبه در یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با بیان اینکه  تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم زمینه رشد و تعالی علمی بشر را فراهم می کند،گفت: اساس و پایه تمامی علوم مختلف از دین گرفته شده است.

وی بر آموزش های پژوهش محور در دانشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه چون آموزش ها در دانشگاه پژوهش محور نبوده بیشتر فارغ التحصیلان مهارت های لازم را در دانشگاه ها کسب نکردند و امروز با  مشکل اشتغال مواجه شده اند.

وی عنوان کرد: دانشگاه ها باید از راه علم و دانش به دنبال تولید ثروت باشند تا بتوانند دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی جذب و از خروج آنها به کشورهای دیگر ممانعت کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اداره کشور نیازمند نیروهای توانمند و متخصص و محقق است و دانشگاه ها باید این افراد را تربیت و به جامعه تحویل دهند.

حجت الاسلام شاهرودی افزود: کردستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های ارزشمندی است ولی علت عدم توسعه و عقب ماندگی آن نسبت به سایر استان ها نبود پژوهش های کاربردی است.

وی بر ساماندهی امر پژوهش تاکید کرد و افزود: ازآنجا که آینده متعلق به کسانی است که به پژوهش اهمیت می دهند باید نیرو و وقت بیشتری در کشور ما به ویژه در دانشگاه ها به این مبحث اختصاص داده شود.

وی یکی از ضعف های استان را کم توجهی به پژوهش خواند و بیان داشت: با وجود تعداد زیادی دانشگاه ها  و دانشکده در کردستان هنوز یکی از دغدغه های مردم این استان اشتغال است در صورتیکه دانشگاه می تواند کارآفرین باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: متاسفانه از ظرفیت ها و امکانات موجود نهایت استفاده و بهره برده نشده است و دانشگاه ها باید در راستای استفاده بهینه از این امکانات تلاش و زمینه توسعه کشور را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: رویکرد جدید دانشگاه ها در راستای اولویت قراردادن کارها و اقدامات پژوهشی قابل تقدیر است و امیدواریم با انجام پژوهش های کاربردی شاهد رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور باشیم.

یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور از امروز به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.

کد مطلب 2300647

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