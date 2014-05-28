عقب ماندگی برخی استان های کشور ناشی از نبود پژوهش های کاربردی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمدحسینی شاهرودی ظهر امروز چهارشنبه در یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با بیان اینکه تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم زمینه رشد و تعالی علمی بشر را فراهم می کند،گفت: اساس و پایه تمامی علوم مختلف از دین گرفته شده است.

وی بر آموزش های پژوهش محور در دانشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه چون آموزش ها در دانشگاه پژوهش محور نبوده بیشتر فارغ التحصیلان مهارت های لازم را در دانشگاه ها کسب نکردند و امروز با مشکل اشتغال مواجه شده اند.

وی عنوان کرد: دانشگاه ها باید از راه علم و دانش به دنبال تولید ثروت باشند تا بتوانند دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی جذب و از خروج آنها به کشورهای دیگر ممانعت کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: اداره کشور نیازمند نیروهای توانمند و متخصص و محقق است و دانشگاه ها باید این افراد را تربیت و به جامعه تحویل دهند.

حجت الاسلام شاهرودی افزود: کردستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های ارزشمندی است ولی علت عدم توسعه و عقب ماندگی آن نسبت به سایر استان ها نبود پژوهش های کاربردی است.

وی بر ساماندهی امر پژوهش تاکید کرد و افزود: ازآنجا که آینده متعلق به کسانی است که به پژوهش اهمیت می دهند باید نیرو و وقت بیشتری در کشور ما به ویژه در دانشگاه ها به این مبحث اختصاص داده شود.

وی یکی از ضعف های استان را کم توجهی به پژوهش خواند و بیان داشت: با وجود تعداد زیادی دانشگاه ها و دانشکده در کردستان هنوز یکی از دغدغه های مردم این استان اشتغال است در صورتیکه دانشگاه می تواند کارآفرین باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: متاسفانه از ظرفیت ها و امکانات موجود نهایت استفاده و بهره برده نشده است و دانشگاه ها باید در راستای استفاده بهینه از این امکانات تلاش و زمینه توسعه کشور را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: رویکرد جدید دانشگاه ها در راستای اولویت قراردادن کارها و اقدامات پژوهشی قابل تقدیر است و امیدواریم با انجام پژوهش های کاربردی شاهد رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور باشیم.

یازدهمین گردهمایي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد سراسر كشور از امروز به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.