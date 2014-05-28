به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی‌فر ظهر چهارشنبه در نشست ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی و هجرت سه استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری این اردوها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که هم باعث تقویت دانش و توانمندی شرکت‌کنندگان می‌شود و هم در رفع محرومیت نقاط محروم موثر است.

وی با اشاره به اینکه در اردوهای جهادی بحث اوقات فراغت جوان بصورت ویژه دیده شده، اظهار داشت: آنچه در مجموعه بسیج سازندگی صورت می گیرد، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و استفاده از توانایی آنان است.

عباسی فر با بیان اینکه یکی از ماموریت های بسیج سازندگی خدمات رسانی به مناطق محروم است، افزود: اردوهای طرح هجرت بستر و زمینه مناسبی برای خودسازی دانش آموزان و دانشجویان فراهم می سازد.

مسئول بسیج سازندگی استان بوشهر در ادامه تصریح کرد: در آذرماه امسال تعداد 40 پروژه محرومیت زدایی در استان بوشهر افتتاح خواهد شد.

ایجاد مشاغل خرد برای بهبود اقتصاد روستا و جلوگیری از مهاجرت

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اولویت باید به آن پرداخته و توجه شود و به دستور استاندار فصل جدیدی از اقتصاد مقاومتی برای دستگاه های اجرایی استان بوشهر تعریف کرده ایم.

رضا عوض پور افزود: ایجاد مشاغل خرد در اقتصاد روستا و جلوگیری از مهاجرت بسیار موثر است، که باید با فراهم کردن اعتباراتی از منابع زود بازده زمینه این نوع اشتغال را در روستاهای محروم استان فراهم ساخت.