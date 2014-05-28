تصویب 12میلیارد ریال به پروژه های عمران شهر کاکی 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای شورای شهرکاکی با تبریک مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) اظهار امیدواری کرد با همکاری وهمیاری همه اعضای شورای شهر بتوانیم در راستای حل مشکلات شهرستان گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه توزیع اعتبارات بر اساس شاخص های مختلف صورت می گیرد افزود:در حال حاضر 930 میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و مطالباتی نیاز است که از این مبلغ 750 میلیارد ریال مربوط به پروژه های نیمه تمام و 180 میلیارد ریال نیز مطالبات پیمانکاران است.

مهرجو اضافه کرد:در سال گذشته 12میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری کاکی اختصاص داده شد که از این مبلغ 8میلیارد ریال تخصیص یافت.

فرماندار شهرستان دشتی تصریح کرد:اولویت تامین اعتبار امسال با پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 50 درصد باشد.

غلامرضا مهرجو با تاکید بر فعال شدن بخش خصوصی خاطر نشان کرد:برخی از مشکلات موجود در شهر کاکی با مشارکت مردم و اعضای شورای شهر قابل حل شدن است.

وی با بیان اینکه شهر کاکی دارای ظرفیت و استعدادهای خوبی در بخشهای مختلف است گفت:پیگیر راه اندازی مراکز آموزش عالی وفنی حرفه ای در شهر کاکی هستیم.